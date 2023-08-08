Шмигаль розповів, як Україна готується до зими

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Кабмін

Українські енергетики продовжують підготовку до зими. Влада не збирається применшувати загрози, ризики та виклики опалювального сезону.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Підготовка до зими

Шмигаль наголосив, що українці повинні знати про реальний стан справ:

За даними Міненерго, вже відремонтовано п'ять атомних блоків. У ремонті ще чотири.

ТЕС. Відремонтовано та перебувають у ремонті 24 енергоблоки. За словами Шмигаля, це 62% від загальної кількості.

ТЕЦ. Відремонтовано 70%, ще 30% — у ремонті.

Гідроелектростанції. Відремонтовано та в ремонті 32 гідроагрегати, або 68% від потужності.

Український прем'єр зазначив, що ремонтна кампанія йде за планом.

"З боку компанії "Укренерго" маємо майже 80% виконання робіт з ремонту магістральних мереж. Високовольтні підстанції вже відновлені до рівня довоєнного стану. Формуємо багаторівневий захист для енергетичних об’єктів", — розповів Шмигаль.

Він додав, що зима буде складною, однак Україна повинна вистояти.

Нагадаємо, національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила, скільки залишилось відремонтувати трансформаторних підстанцій, які були пошкоджені через російські обстріли, до початку опалювального сезону. У компанії не виключають нові атаки.

Також ми писали, що минулий опалювальний сезон для українців був складним, адже вся країна вимушено жила в умовах блекауту. Попри те, що після російських обстрілів енергетики намагалися швидко відновлювати енергосистему, всю зиму громадяни жили в режимі екстрених відключень. Імовірно, що цього року українцям доведеться знову пережити важкий опалювальний сезон. Чи буде в будинках світло, до якого найгіршого сценарію готуватися та чи можна цьогоріч зекономити на генераторах — в матеріалі Новини.LIVE.