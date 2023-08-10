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Шмыгаль рассказал, как правительство готовится к новому отопительному сезону в Украине

10 августа 2023 11:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Шмыгаль рассказал, как правительство готовится к новому отопительному сезону в Украине
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: телеграмм-канал политика
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел совещание с министром энергетики Германом Галущенко и представителями "Укрэнерго". Самым главным вопросом обсуждения было обеспечение Украины энергетическим оборудованием.

Об этом глава правительства сообщил в своем телеграмм-канале.

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Подготовка к отопительному сезону

"Определили приоритеты поставок и обсудили источники финансирования. Должны не только обеспечить достаточным количеством оборудования для ремонтов и восстановления инфраструктуры, но и создать запас на осенне-зимний период и для деоккупированных в будущем территорий. Работу нужно ускорять, чтобы успеть до отопительного сезона. Разданы соответствующие задачи", — подчеркнул Шмыгаль.

Инвестиции в Украину

Кроме того, на совещании был обсужден вопрос привлечения инвестиций для производства нужного оборудования в нашем государстве.

По словам премьер-министра, инвестиции будут способствовать "развитию производств, созданию добавленной стоимости и экономическому восстановлению".

Напомним, Украина уже пережила одну тяжелейшую зиму, во время которой Россия пыталась полностью парализовать отечественную энергетическую систему и устроить в стране сплошной блекаут. Похоже, что население Украины может снова столкнуться с обстрелами энергетических объектов, отключениями света, отопления и связи. При этом, по словам чиновников, страна уже активно готовится к еще одной суровой зиме.

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