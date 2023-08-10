Шмигаль розповів, як уряд готується до нового опалювального сезону в Україні
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів нараду з міністром енергетики Германом Галущенком та представниками "Укренерго". Найголовнішим питанням обговорення було забезпечення України енергетичним обладнанням.
Про це очільник уряду повідомив у своєму телеграм-каналі.
Підготовка до опалювального сезону
"Визначили пріоритети постачання й обговорили джерела фінансування. Маємо не лише забезпечити достатню кількістю обладнання для ремонтів і відновлення інфраструктури, але й створити запас на осінньо-зимовий період та для деокупованих у майбутньому територій. Роботу треба прискорювати, аби встигнути до опалювального сезону. Роздані відповідні завдання", — наголосив Шмигаль.
Інвестиції в Україну
Крім того, на нараді було обговорено питання залучення інвестицій для виробництва потрібного обладання в нашій державі.
За словами прем'єр-міністра, інвестиції сприятимуть "розвитку виробництв, створенню доданої вартості та економічному відновленню".
Нагадаємо, Україна вже пережила одну надзвичайно важку зиму, під час якої Росія намагалася повністю паралізувати вітчизняну енергетичну систему та влаштувати в країні суцільний блекаут. І схоже, що населення України може знову зіткнутися з обстрілами енергетичних об'єктів, відключеннями світла, опалення та зв'язку. При цьому, за словами чиновників, країна вже активно готується до ще однієї суворої зими.