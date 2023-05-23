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Шмыгаль рассказал, что Украина работает над демилитаризацией ЗАЭС

23 мая 2023 17:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Шмыгаль рассказал, что Украина работает над демилитаризацией ЗАЭС
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Денис Шмыгаль
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что страна работает над демилитаризацией Запорожской АЭС. Также Шмыгаль выразил обеспокоенность текущим состоянием вокруг станции.

Об этом он сообщил во время заседания правительства.

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Шмыгаль объяснил, что российские войска продолжают обстреливать окружающую инфраструктуру станции, что уже семь раз приводило к прекращению электроснабжения АЭС. Последний такой инцидент произошел 22 мая, когда станция была вынуждена перейти на работу от дизель-генераторов из-за отключения внешнего питания в результате атаки. Эта ситуация могла спровоцировать радиационный кризис.

Премьер-министр упомянул, что украинская НЭК "Укрэнерго" вновь восстановила электроснабжение станции, однако серьезные угрозы безопасности по-прежнему остаются. 

Он заявил, что Украина активно сотрудничает со всеми своими партнерами в попытках убедить Россию отступить от ЗАЭС и превратить территорию вокруг атомной электростанции в демилитаризованную зону.

Стоит отметить, что Запорожская атомная электростанция находится под оккупацией более года. Это положение дел обусловлено продолжающимися военными действиями, и власти Украины предпринимают все возможные шаги для обеспечения безопасности этой критически важной инфраструктуры.

Напомним, что в результате российских обстрелов 22 мая отключилась последняя высоковольтная линия передач Днепровская 750кВ на Запорожской атомной электростанции. Ее уже удалось восстановить.

Также сообщалось, что в МАГАТЭ выразили глубокую тревогу относительно условий ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции, которая находится под российским управлением. ЗАЭС была вынуждена в седьмой раз перейти на резервные дизельные генераторы из-за прекращения внешнего электроснабжения.

 

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