Шмыгаль рассказал, что Украина работает над демилитаризацией ЗАЭС
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что страна работает над демилитаризацией Запорожской АЭС. Также Шмыгаль выразил обеспокоенность текущим состоянием вокруг станции.
Об этом он сообщил во время заседания правительства.
Демилитаризация ЗАЭС
Шмыгаль объяснил, что российские войска продолжают обстреливать окружающую инфраструктуру станции, что уже семь раз приводило к прекращению электроснабжения АЭС. Последний такой инцидент произошел 22 мая, когда станция была вынуждена перейти на работу от дизель-генераторов из-за отключения внешнего питания в результате атаки. Эта ситуация могла спровоцировать радиационный кризис.
Премьер-министр упомянул, что украинская НЭК "Укрэнерго" вновь восстановила электроснабжение станции, однако серьезные угрозы безопасности по-прежнему остаются.
Он заявил, что Украина активно сотрудничает со всеми своими партнерами в попытках убедить Россию отступить от ЗАЭС и превратить территорию вокруг атомной электростанции в демилитаризованную зону.
Стоит отметить, что Запорожская атомная электростанция находится под оккупацией более года. Это положение дел обусловлено продолжающимися военными действиями, и власти Украины предпринимают все возможные шаги для обеспечения безопасности этой критически важной инфраструктуры.
Напомним, что в результате российских обстрелов 22 мая отключилась последняя высоковольтная линия передач Днепровская 750кВ на Запорожской атомной электростанции. Ее уже удалось восстановить.
Также сообщалось, что в МАГАТЭ выразили глубокую тревогу относительно условий ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции, которая находится под российским управлением. ЗАЭС была вынуждена в седьмой раз перейти на резервные дизельные генераторы из-за прекращения внешнего электроснабжения.