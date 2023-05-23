Шмигаль розповів, що Україна працює над демілітаризацією ЗАЕС

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що країна працює над демілітаризацією Запорізької АЕС. Також Шмигаль висловив стурбованість поточним станом довкола станції.

Про це він повідомив під час засідання уряду.

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Шмигаль пояснив, що російські війська продовжують обстрілювати навколишню інфраструктуру станції, що вже сім разів призводило до припинення електропостачання АЕС. Останній такий інцидент стався 22 травня, коли станція була змушена перейти на роботу від дизель-генераторів через відключення зовнішнього живлення в результаті атаки. Ця ситуація могла спровокувати радіаційну кризу.

Прем'єр-міністр згадав, що українська НЕК "Укренерго" знову відновила електропостачання станції, проте серйозні загрози безпеці, як і раніше, залишаються.

Він заявив, що Україна активно співпрацює з усіма своїми партнерами у спробах переконати Росію відступити від ЗАЕС та перетворити територію навколо атомної електростанції на демілітаризовану зону.

Варто зазначити, що Запорізька атомна електростанція перебуває під окупацією понад рік. Цей стан справ обумовлений воєнними діями, що продовжуються, і влада України робить всі можливі кроки для забезпечення безпеки цієї критично важливої інфраструктури.

Нагадаємо, що внаслідок російських обстрілів 22 травня відключилася остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750кВ на Запорізькій атомній електростанції. Її вже вдалося відновити.

Також повідомлялося, що у МАГАТЕ висловили глибоку тривогу щодо умов ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції, яка знаходиться під російським управлінням. ЗАЕС була змушена всьоме перейти на резервні дизельні генератори через припинення зовнішнього електропостачання.