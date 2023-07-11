Шмыгаль рассказал, сколько заявлений подали украинцы на восстановление жилья

Денис Шмигаль. Фото: телеграмм-канал премьер-министра

Граждане Украины подали уже 25 тысяч заявок на ремонт поврежденных из-за войны домов. Они это сделали в рамках программы єВідновлення.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

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По его словам, более 1 600 человек получили финансовую помощь.

"Спасибо общинам, которые оперативно создали комиссии и быстро верифицируют повреждения. Это дает возможность украинцам до зимы отремонтировать свои дома", — подчеркнул Шмигаль.

Восстановление жилья в Харьковской области

Жители Харьковской области начали получать средства за разрушенные дома по государственной программе єВідновлення. Комиссии уже приняли решение о предоставлении 108 компенсаций.

Напомним, Украина изрядно пострадала в результате агрессивной войны РФ. Однако уже совсем скоро можно рассчитывать на помощь. В частности, через несколько месяцев начнет свою работу международный реестр убытков, в котором будут фиксировать российские преступления, а также вносить убытки нашего государства в целом, так и потери частных предприятий и физических лиц.