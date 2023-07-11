Шмигаль розповів, скільки заяв подали українці на відновлення житла

Денис Шмигаль. Фото: телеграм-канал прем'єр-міністра

Громадяни України подали вже 25 тисяч заявок на ремонт пошкоджених через війну будинків. Вони це зробили у межах програми єВідновлення.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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За його словами, понад 1 600 людей отримали фінансову допомогу.

"Дякую громадам, які оперативно створили комісії та швидко верифікують пошкодження. Це дає можливість українцям до зими відремонтувати свої оселі", — наголосив Шмигаль.

Відбудова житла на Харківщині

Мешканці Харківської області почали отримувати кошти за зруйновані оселі за державною програмою єВідновлення. Комісії вже ухвалили рішення про надання 108 компенсацій.

Нагадаємо, Україна неабияк постраждала внаслідок агресивної війни РФ. Однак, вже зовсім скоро можна розраховувати на допомогу. Зокрема, за декілька місяців розпочне свою роботу міжнародний реєстр збитків, у якому фіксуватимуть російські злочини, а також вноситимуть збитки нашої держави загалом, так і втрати приватних підприємств та фізичних осіб.