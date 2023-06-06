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Шмыгаль отреагировал на подрыв Каховской ГЭС: угроза подтопления 80 населенных пунктов

6 июня 2023 10:16
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Шмыгаль отреагировал на подрыв Каховской ГЭС: угроза подтопления 80 населенных пунктов
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС велика угроза затопления 80 населенных пунктов. Сейчас на Херсонщине проходит усиленная эвакуация людей.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Из-за очередного террористического акта со стороны России — подрыва Каховской ГЭС — в регионе происходит эвакуация людей из микрорайона Остров в Херсоне. Эвакуационные поезда будут направляться в Николаев.

"Оцениваем последствия для окружающей среды и угрозу для Запорожской атомной электростанции. Из-за отсутствия доступа к ней такая оценка усложнена. Уничтожение Каховской ГЭС — террористический акт со стороны России, которая несет за это полную ответственность. Разрушение ГЭС чревато экологической катастрофой для Юга нашего государства. Мир имеет отреагировать. Немедленно. Но не просто словами, а действиями. Россия должна немедленно забраться из ЗАЭС, чтобы избежать дальнейшей катастрофы", — заявил Шмыгаль.

Денис Шмыгаль отреагировал на подрыв Каховской ГЭС. Скриншот

 

Напомним, ранее мы писали, что некоторые населенные пункты Херсонщины уже затоплены из-за подрыва Каховской ГЭС. Также Крым может остаться без воды.

Добавим, что сетью начали расти спутниковые снимки, как выглядит поврежденная Каховская ГЭС после подрыва российскими оккупантами.

Добавим, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонщины.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил в 06:45 утра, что в Херсоне критический уровень воды ожидается ориентировочно через пять часов, и попросил жителей территорий, которые, вероятно, будут затоплены, собрать документы и вещи и ждать эвакуационных автобусов.

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