Шмигаль відреагував на підрив Каховської ГЕС: загроза підтоплення 80 населених пунктів

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: google.com

Внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС є велика загроза затоплення 80 населених пунктів. Станом на зараз на Херсонщині проходить посилена евакуація людей.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

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Через черговий терористичний акт з боку Росі — підрив Каховської ГЕС — у регіоні відбувається евакуація людей з мікрорайону Острів у Херсоні. Евакуаційні потяги прямуватимуть до Миколаєва.

"Оцінюємо наслідки для довкілля та загрозу для Запорізької атомної електростанції. Через відсутність доступу до неї така оцінка ускладнена. Знищення Каховської ГЕС — терористичний акт з боку росії, яка несе за це повну відповідальність. Руйнування ГЕС загрожує екологічною катастрофою для Півдня нашої держави. Світ має відреагувати. Негайно. Але не просто словами, а діями. росія має негайно забратися із ЗАЕС, аби уникнути подальшої катастрофи", — заявив Шмигаль.

Денис Шмигаль відреагував на підрив Каховської ГЕС. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що деякі населені пункти Херсонщини вже затоплено через підрив Каховської ГЕС. Також Крим може залишитись без води.

Додамо, що мережею почали ширитись супутникові знімки, як виглядає пошкоджена Каховська ГЕС після підриву російськими окупантами.

Додамо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив о 06:45 ранку, що у Херсоні критичний рівень води очікується орієнтовно за п’ять годин, і попросив мешканців територій, які, імовірно, будуть затоплені, зібрати документи і речі й чекати на евакуаційні автобуси.