Шольц оценил возможность переговоров между Украиной и РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Мартин Дивисек

Канцлер Германии Олаф Шольц сделал заявление о возможных переговорах Украины с Россией. По его словам, на данном этапе это возможно только при выводе российских войск из украинских территорий.

Об этом Шольц сказал в интервью газете Heilbronner Stimme.

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Тема переговоров между Россией и Украиной не утихает между западными союзниками, особенно на фоне медленного украинского контрнаступления и активизации россиян по всей линии фронта. Последнее свидетельствует о том, что следует готовиться к продолжительной войне.

Канцлер Германии отметил, что РФ пока не готова к основному условию, открывающему возможность переговоров — вывод войск РФ с украинских территорий. Впрочем, он также говорит, что с российским президентом Владимиром Путиным есть смысл проводить переговоры.

"В нынешней ситуации с ним с Путиным — нужно говорить, что я уже делал в прошлом и еще буду делать в дальнейшем ", — сказал канцлер ФРГ.

Добавим, Германия передала Украине новый пакет военной помощи . В него вошла еще одна пусковая установка ЗРК IRIS-T, четыре бронетранспортера и другое оружие и амуниция для военных.