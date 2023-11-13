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Шольц оцінив можливість перемовин між Україною та РФ

13 листопада 2023 00:50
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Шольц оцінив можливість перемовин між Україною та РФ
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Мартін Дивісек
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц зробив заяву щодо можливих перемовин України з Росією. За його словами, на даному етапі це можливо лише за умови виведення російських військ із українських територій.

Про це Шольц сказав в інтерв'ю газеті Heilbronner Stimme.

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Тема перемовин між Росією та Україною не вщухає між західними союзниками, особливо на тлі повільного українського контрнаступу та активізації дій росіян по всій лінії фронту. Останнє свідчить про те, що варто готуватися до тривалої війни.

Канцлер Німеччини зазначив, що РФ наразі не готова до основної умови, яка відкриває можливість перемовин — виведення військ РФ з українських територій. Утім, він також каже, що з російським президентом Володимиром Путіним є сенс проводити перемовини.

"У нинішній ситуації з ним з Путіним — потрібно говорити, що я вже робив у минулому і ще робитиму надалі", — сказав канцлер ФРН.

Додамо, Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшла ще одна пускова установка ЗРК IRIS-T, чотири бронетранспортери та інша зброя й амуніція для військових.

 

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