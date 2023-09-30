Штрафы для ФЛП и водителей, военный учет женщин и субсидии: что изменится с 1 октября

Воины ВСУ на построении. Фото: Армія.Inform

С 1 октября в Украине стартует ряд изменений. Так, водителей и некоторых предпринимателей коснутся штрафы. Также в этот день вступает в силу обязательный военный учет для медработниц.

Новини.LIVE собрали главные изменения, ожидающие украинцев 1 октября.

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Начнет действовать Закон о системе общественного здоровья

С 1 октября начнет действовать Закон о системе общественного здоровья. Согласно ему Центры контроля и профилактики болезней будут иметь новый функционал.

Об этом нововведении рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"С 1 октября запускаются регуляции, работающие в системе общественного здоровья. Что будет изменено. Мы привыкли, что на уровне каждой области у нас есть ключевой институт — Центры контроля и профилактики болезней (ЦКПХ), которые выполняют все функции по противодействию всем Вспышкам или чрезвычайным ситуациям По состоянию на данный момент эта служба будет полноценно отвечать всем требованиям ЕС — относительно готовности, реагирования, профилактики. инсульты, профилактика инфарктов, профилактика онкозаболеваний, а также психические заболевания, — ссказал Кузин.

Стартует военный учет женщин-медиков и фармацевток

С 1 октября в Украине вводится военный учет для всех работниц медицинской сферы: врачей, медсестер, акушерок, фармацевтов, стоматологов. На учет должны стать как работающие на медицинских должностях женщины, так и владелицы медицинской специальности, даже если они никогда не работали по профессии.

К тому же, за неявку в ТЦК для военнообязанных женщин с 1 октября начнет действовать штраф, как для мужчин. Также штрафы предусмотрены для руководителей предприятий, где не учтены женщины-медики.

В то же время взятие на учет, как убеждает Министерство обороны, не обязательно означает мобилизацию.

Также представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что даже взятые на учет женщины смогут выезжать за границу.

"Изменений, связанных с пересечением границы, для женщин, которые должны стать на военный учет, нет. Ограничения продолжают действовать для мужчин в возрасте 18-60 лет, а также для разных должностных лиц, прописанных в постановлении правительства №57. Эта норма касается как мужчин, так и женщин. Других изменений по ограничению в праве выезда, в том числе женщин, которые с 1 октября должны стать на военный учет, нет", — сказал он.

ФЛПы, работающие без кассовых аппаратов, будут штрафовать

С 1 октября возвращаются штрафы для бизнеса , работающего без кассовых аппаратов (РРО). За работу без РРО будут штрафовать.

Так, в ФЛП, которые без кассовых аппаратов продают сложные бытовые товары, лекарства, медицинские товары, ювелирные изделия, спиртные напитки, табачные изделия, топливо, электроэнергию, предоставляют банковские и финансовые услуги, а также игорного бизнеса, будут применять финансовые санкции:

100% стоимости проданных товаров (работ и услуг) - за первое нарушение;

150% стоимости проданных товаров (работ и услуг) – за каждое следующее.

Для остальных ФЛП штрафы также введут. Однако их размер будет меньше.

"Законом № 3219 существенно уменьшены размеры штрафных (финансовых) санкций для ФЛП, являющихся плательщиками единого налога, со 100-150% до 25-50% стоимости проданных с нарушением товаров (работ, услуг)", — разъясняют в Государственной налоговой службе.

В то же время штрафы не угрожают бизнесу на прифронтовых территориях. Но исключение не касается торговли подакцизными товарами.

Новый штраф для водителей

С 1 октября 2023 года украинским водителям нужно будет вне населенных пунктов включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. Это связано с тем, что световой день становится короче, а в осенне-зимний период по этой причине нередко возникает недостаточная видимость на дороге.

В случае не соблюдения правила патрульные полицейские могут оштрафовать на сумму от 425 до 510 гривен.

Также в полиции предоставили несколько советов по уходу за автомобилем в это время года:

своевременно отрегулируйте свет фар и настройте их техническое состояние.

не экономьте на фарах, включайте их при любых условиях ограниченной видимости.

выполняя маневр поворота, помните, что фары светят прямо и не поворачивают с той же скоростью, что и колеса. Поэтому выполняйте маневр, не торопясь, потому что во тьме может быть ребенок, взрослый человек или животное.

переключать дальний свет фар нужно не менее чем за 250 м до встречного транспорта, а также тогда, когда он может ослепить других водителей.

Изменения для бытовых потребителей газа

С 1 октября 2023 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, вводит изменения в подходе к определению минимального размера годовой заказанной мощности для бытовых потребителей, которым газоснабжение прекращено полностью или частично.

Теперь при определении минимальных объемов годовой заказанной мощности учитывается исключительно функционирующее газовое оборудование бытового потребителя, которое не было опломбировано.

Пересчет субсидий

С 1 октября стартует перерасчет субсидий на отопительный период 2023-2024 годов. Для некоторых категорий его производят автоматически:

домохозяйствам, которым назначалась субсидия на неотапливаемый период 2023 года;

домохозяйствам, которым ее назначили в размере 0 гривен неотапливаемый период.

При расчете субсидии с начала отопительного сезона 2023-2024 годов учитываются доходы домохозяйства за I и II кварталы 2023 года. Доходы в виде пенсии учитываются в размере августовской пенсионной выплаты.

В то же время, категории, которые отказывались от субсидий и пользовались льготой на оплату ЖКХ субсидия, должны самостоятельно обращаться за возобновлением субсидии, если хотят ее получить. Также самостоятельно обращаться за обновлением должны те, у кого изменилось социальное положение или состав зарегистрированных лиц.

Пенсионный фонд автоматически перечисляет субсидии при повышении тарифов. Субсидия назначается, если расходы на коммунальные услуги превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи.

Все процедуры можно пройти онлайн на порталах "Действие" или Пенсионного фонда.

День защитников и защитниц

В воскресенье, 1 октября, Украина впервые отметит в новую дату День защитников и защитниц . Также в это воскресенье вся страна остановится, чтобы почтить память погибших Героев.

"Бывает, что молчание способно сказать больше, чем любые слова. В это воскресенье, 1 октября, Украина впервые отметит в новую дату день своих защитников и защитниц. Всех, кто сражается ради государства. Всех, кто придает силы Украине. Всех, кто отдал свою жизнь ради Украины", — отметил Президент Украины Владимир Зеленский.

Стартует второй этап голосования за победителя Нацотбора "Детского Евровидения-2023"

Впервые в истории состоится в мобильном приложении "Дія" проводят зрительское голосование за победителя Национального отбора на "Детское Евровидение-2023" .

Первый этап опроса стартовал 29 сентября в пятницу и завершится в 10.00 1 октября в воскресенье.

Для ознакомления пользователей с песнями финалистов в мобильном приложении размещено презентационное видео с песнями участников.

Принять участие в опросе могут все желающие от 14 лет. Для этого нужно зайти в приложение "Действие", в разделе "Услуги" выбрать "Опрос" и отдать свой голос за одного из кандидатов:

POLINA BABIY — Universe

Анастасия Димид - "Цветок"

Анастасия Белибова - "Сильная"

Денис Грищук - Dance

Группа 3ʼbeauties — Power of Love

Как и в предыдущие годы, победителя финала отбора определят по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%).

Напомним, эксперт сообщил, что в Украине в октябре может измениться курс доллара.

Также мы писали, какими будут тарифы на воду, газ, свет с 1 октября.