Штрафи для ФОП та водіїв, військовий облік жінок та субсидії: що зміниться з 1 жовтня

Воїни ЗСУ на шикуванні. Фото: Армія.Inform

З 1 жовтня в Україні стартує низка змін. Так, водіїв та деяких підприємців торкнуться штрафи. Також в цей день набуває чинності обов'язковий військовий облік для медпрацівниць.

Новини.LIVE зібрали головні зміни, які чекають на українців 1 жовтня.

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Почне діяти Закон про систему громадського здоров'я

З 1 жовтня почне діяти Закон про систему громадського здоров'я. Відповідно до нього Центри контролю та профілактики хвороб будуть мати новий функціонал.

Про це нововведення розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"З 1 жовтня запускаються регуляції, які працюють у системі громадського здоров'я. Що буде змінено. Ми звикли, що на рівні кожної області у нас є ключова інституція — Центри контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) , які виконують всі функції по протидії всім спалахам або надзвичайним ситуаціям. Станом на зараз ця служба буде повноцінно відповідати всім вимогам ЄС — стосовно готовності, реагування, профілактики. Це стосується функціоналу цих установ. Раніше вони займалися виключно інфекційними захворюваннями, тепер вони будуть займатися і неінфекційними захворюваннями — серцево-судинні захворювання, інсульти, профілактика інфарктів, профілактика онкозахворювань, а також психічні захворювання", — розповів Кузін.

Стартує військовий облік жінок-медиків та фармацевток

З 1 жовтня в Україні вводиться військовий облік для всіх працівниць медичної сфери: лікарів, медсестер, акушерок, фармацевтів, стоматологів. На облік повинні встати як працюючі на медичних посадах жінки, так і власниці медичної спеціальності, навіть якщо вони ніколи не працювали за професією.

До того ж за неявку в ТЦК для військовозобов'язаних жінок з 1 жовтня почне діяти штраф, як для чоловіків. Також штрафи передбачені для керівників підприємств, де є не обліковані жінки-медики.

Водночас взяття на облік, як переконує Міністерство оборони, не обов'язково означає мобілізацію.

Також речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що навіть взяті на облік жінки зможуть виїжджати за кордон.

"Змін, пов’язаних з перетином кордону, для жінок, які мають стати на військовий облік, немає. Обмеження продовжують діяти для чоловіків віком 18-60 років, а також для різних посадовців, що прописано в постанові уряду №57. Ця норма стосується як чоловіків, так і жінок. Інших змін щодо обмеження в праві виїзду, в тому числі жінок, які з 1 жовтня мають стати на військовий облік, немає", — сказав він.

ФОПи, які працюють без касових апаратів, штрафуватимуть

Із 1 жовтня повертаються штрафи для бізнесу, який працює без касових апаратів (РРО). За роботу без РРО будуть штрафувати.

Так, до ФОПів, які без касових апаратів продають складні побутові товари, ліки, медичні товари, ювелірні вироби спиртні напої, тютюнові вироби, паливо, електроенергію, надають банківські та фінансові послуги, а також грального бізнесу, застосовуватимуть фінансові санкції:

100% вартості проданих товарів (робіт та послуг) — за перше порушення;

150% вартості проданих товарів (робіт та послуг) — за кожне наступне.

Для решти ФОПів штрафи також введуть. Однак їх розмір буде меншим.

"Законом № 3219 суттєво зменшено розміри штрафних (фінансових) санкцій для ФОП, які є платниками єдиного податку, зі 100-150% до 25-50% вартості проданих з порушенням товарів (робіт, послуг)", — роз'яснюють у Державній податковій службі.

Водночас штрафи не загрожують бізнесу на прифронтових територіях. Але виняток не стосується торгівлі підакцизними товарами.

Новий штраф для водіїв

З 1 жовтня 2023 року українським водіям потрібно буде поза межами населених пунктів включати денні ходові вогні або ближнє світло фар. Це пов'язано з тим, що світловий день стає коротшим, а в осінньо-зимовий період з цієї причини нерідко виникає недостатня видимість на дорозі.

В разі не дотримання правила, патрульні поліцейські можуть оштрафувати на суму від 425 до 510 гривень.

Також у поліції надали кілька порад з догляду за автомобілем у цю пору року:

своєчасно відрегулюйте світло фар та налагодьте їх технічний стан.

не економте на фарах, вмикайте їх за будь-яких умов обмеженої видимості.

виконуючи маневр повороту, пам’ятайте, що фари світять прямо та не повертають з тією ж швидкістю, що і колеса. Тому виконуйте маневр, не поспішаючи, бо в темряві може бути дитина, доросла людина або тварина.

перемикати дальнє світло фар потрібно не менш ніж за 250 м до зустрічного транспорту, а також тоді, коли воно може засліпити інших водіїв.

Зміни для побутових споживачів газу

З 1 жовтня 2023 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг запроваджує зміни у підході до визначення мінімального розміру річної замовленої потужності для побутових споживачів, яким газопостачання припинено повністю або частково.

Відтепер при визначенні мінімальних обсягів річної замовленої потужності враховується виключно функціонуюче газове обладнання побутового споживача, що не було опломбоване.

Перерахунок субсидій

З 1 жовтня стартує перерахунок субсидій на опалювальний період 2023-2024 років. Для деяких категорій його проводять автоматично:

домогосподарствам, яким призначалася субсидія на неопалювальний період 2023 року;

домогосподарствам, яким її призначили у розмірі 0 гривень неопалюваний період.

При розрахунку субсидії з початку опалювального сезону 2023-2024 років враховуються доходи домогосподарства за І та ІІ квартали 2023 року. Доходи у вигляді пенсії враховуються у розмірі серпневої пенсійної виплати.

Водночас категорії, які відмовлялися від субсидій та користувалися пільгою на оплату ЖКГ субсидія, мають самостійно звератися за поновленням субсидії, якщо хочуть її отримати. Також самостійно звертатися за поновленням мають ті, у кого змінився соціальний стан чи склад зареєстрованих осіб.

Пенсійний фонд автоматично перераховує субсидії у разі підвищення тарифів. Субсидія призначається, якщо витрати комунальні послуги перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу сім'ї.

Усі процедури можна пройти онлайн на порталах "Дія" або Пенсійного фонду.

День захисників та захисниць

У неділю, 1 жовтня, Україна вперше відзначить в нову дату День захисників і захисниць. Також цієї неділі вся країна зупиниться, щоб вшанувати загиблих Героїв.

"Буває, що мовчання здатне сказати більше, ніж будь-які слова. Цієї неділі, 1 жовтня, Україна вперше відзначить у нову дату день своїх захисників і захисниць. Усіх, хто бʼється заради держави. Усіх, хто додає сили Україні. Усіх, хто віддав своє життя заради України", — зазначив Президент України Володимир Зеленський.

Стартує другий етап голосування за переможця Нацвідбору "Дитячого Євробачення-2023"

Вперше в історії відбудеться в мобільному застосунку "Дія" проводять глядацьке голосування за переможця Національного відбору на "Дитяче Євробачення-2023".

Перший етап опитування стартував 29 вересня у п’ятницю і завершиться о 10:00 1 жовтня у неділю.

Для ознайомлення користувачів із піснями фіналістів у мобільному застосунку розміщено презентаційне відео з піснями учасників.

Взяти участь в опитуванні можуть всі охочі віком від 14 років. Для цього потрібно зайти в застосунок "Дія", в розділі "Послуги" обрати "Опитування" та віддати свій голос за одного з кандидатів:

POLINA BABIY — Universe

Анастасія Димид — "Квітка"

Анастасія Бєлібова — "Сильна"

Денис Грищук — Dance

Гурт 3ʼbeauties — Power of Love

Як і в попередні роки, переможця фіналу відбору визначать за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%).

Нагадаємо, експерт повідомив, що в Україні у жовтні може змінитися курс долара.

Також ми писали, якими будуть тарифи на воду, газ, світло з 1 жовтня.