"Искатели потерянных душ": днепровский режиссер сняла фильм о четырехлапых поисковиках

Фото из фильма "Искатели потерянных душ". Фото: Скриншот

23 августа состоялась премьера фильма днепровского режиссера Екатерины Стрельченко "Искатели потерянных душ". Лента рассказывает об уникальном для Украины и мира спасательно-поисковом отряде из Днепропетровщины, который выполняет сверхважную социальную миссию.

Об ужасах войны и процессе съемок в прессцентре Відкритого рассказала режиссер фильма Екатерина Стрельченко.

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О чем фильм

Документальная драма "Искатели потерянных душ" рассказывает о волонтерах спасательно-поискового отряда и крепком тандеме между людьми и животными во время великой войны.

Автор фильма Екатерина Стрельченко. Фото: Открытый

"Это фильм о наших волонтерах из Днепропетровщины спасательно-кинологического отряда "Антарес". Они разыскивают гражданских и военных — без вести пропавших на войне украинцев. Было очень опасно снимать, мы постоянно ездили вместе с саперами, которые разминировали территорию, а после них уже работали кинологи. Я всегда вдохновляюсь героями своих фильмов. И волонтеры из "Антареса" и ребята, которые с ними сотрудничали — это невероятные люди. Мы вместе с ними ели, спали, работали — пережили сильные эмоции во время съемок. Эти люди настоящие профессионалы!", — рассказала Екатерина Стрельченко.

Как отреагировали зрители

Премьера фильма "Искатели потерянных душ" вызвала очень положительные эмоции. Люди благодарили авторов за создание фильма, а также благодарили его главных героев — спасателей, кинологов и, конечно же, хвостатых членов их команд.

Впечатления зрителей о фильме. Фото: Скриншот

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