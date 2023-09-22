"Шукачі загублених ду": дніпровська режисерка зняла фільм про чотирилапих пошуковців
23 серпня відбулася прем’єра фільму дніпровської режисерки Катерини Стрельченко "Шукачі загублених душ". Стрічка розповідає про унікальний для України та світу рятувально-пошуковий загін з Дніпропетровщини, що виконує надважливу соціальну місію.
Про жахи війни й процес зйомок у пресцентрі Відкритого розповіла режисерка фільму Катерина Стрельченко.
Про що фільм
Документальна драма "Шукачі загублених душ" розповідає про волонтерів рятувально-пошукового загону й міцний тандем між людьми та тваринами під час великої війни.
"Це фільм про наших волонтерів з Дніпропетровщини рятувально-кінологічного загону "Антарес". Вони розшукують цивільних і військових — безвісти зниклих на війні українців. Було дуже небезпечно знімати, ми постійно їздили разом із саперами, які розміновували територію, а після них вже працювали кінологи. Я завжди надихаюся героями своїх фільмів. І волонтери з "Антаресу" й хлопці, які з ними співпрацювали – це неймовірні люди. Ми разом з ними їли, спали, працювали — пережили сильні емоції під час зйомок. Ці люди справжні професіонали!", — розповіла Катерина Стрельченко.
Як відреагували глядачі
Прем'єра фільму "Шукачі загублених душ" викликала вкрай позитивні емоції. Люди дякували авторам за створення фільму, а також дякували його головним героям — рятувальникам, кінологам і, звісно ж, хвостатим членам їхніх команд.
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