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"Шукачі загублених ду": дніпровська режисерка зняла фільм про чотирилапих пошуковців

22 вересня 2023 09:42
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
"Шукачі загублених ду": дніпровська режисерка зняла фільм про чотирилапих пошуковців
Кадри з фільму "Шукачі загублених душ". Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

23 серпня відбулася прем’єра фільму дніпровської режисерки Катерини Стрельченко "Шукачі загублених душ". Стрічка розповідає про унікальний для України та світу рятувально-пошуковий загін з Дніпропетровщини, що виконує надважливу соціальну місію.

Про жахи війни й процес зйомок у пресцентрі Відкритого розповіла режисерка фільму Катерина Стрельченко.

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Про що фільм

Документальна драма "Шукачі загублених душ" розповідає про волонтерів рятувально-пошукового загону й міцний тандем між людьми та тваринами під час великої війни.

Авторка фільму Катерина Стрельченко. Фото: Відкритий

"Це фільм про наших волонтерів з Дніпропетровщини рятувально-кінологічного загону "Антарес". Вони розшукують цивільних і військових — безвісти зниклих на війні українців. Було дуже небезпечно знімати, ми постійно їздили разом із саперами, які розміновували територію, а після них вже працювали кінологи. Я завжди надихаюся героями своїх фільмів. І волонтери з "Антаресу" й хлопці, які з ними співпрацювали – це неймовірні люди. Ми разом з ними їли, спали, працювали — пережили сильні емоції під час зйомок. Ці люди справжні професіонали!", — розповіла Катерина Стрельченко.

Як відреагували глядачі

Прем'єра фільму "Шукачі загублених душ" викликала вкрай позитивні емоції. Люди дякували авторам за створення фільму, а також дякували його головним героям — рятувальникам, кінологам і, звісно ж, хвостатим членам їхніх команд. 

Враження глядачів про фільм
Враження глядачів про фільм. Фото: Скриншот

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