Шуляк рассказала о важности экологической составляющей во время восстановления Украины

Глава партии "Слуга народа" Елену Шуляк

Программа восстановления страны обязательно должна учитывать экологический фактор и евроинтеграционные обязательства Украины соблюдать зеленый курс.

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк во время конференции мирового климатического движения во Львове.

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Экологическая составляющая во время восстановления Украины

"Сейчас работа парламента сосредоточена на обеспечении обороноспособности страны и поддержке армии. Но, кроме этого, мы активно работаем в двух направлениях — евроинтеграция и восстановление. И для нас процесс восстановления — это не только об восстановлении инфраструктуры, но и о внедрении европейских стандартов, модернизации экономики, современные требования к строительству и стройматериалам", — сказала Шуляк.

Она добавила, что процесс восстановления должен содержать планирование на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу и обязательно учитывать экологический фактор.

"Интеграция экологической составляющей в общую политику восстановления и дальнейшего развития на законодательном уровне частично внедряется уже сейчас. Министерство восстановления уже представило коммуникационную платформу единой электронной экосистемы управления восстановлением DREAM, которая обеспечит единый цифровой маршрут для всех проектов восстановления с учетом всех необходимых требований, в частности экологических", — подчеркнула глава "Слуги Народа".

Она напомнила, что парламент на уровне законодательства уже установил высокие требования к качеству строительных материалов, как требует европейский 305-регламент, ввел отказ от потенциально вредных материалов и обязательные условия энергоэффективности.

Напомним, в марте министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец рассказал, что полномасштабное вторжение России на территорию Украины нанесло экологический ущерб на сумму в два триллиона гривен. Некоторые природные ресурсы Украины были потеряны всегда.