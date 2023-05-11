Шуляк розповіла про важливість екологічної складової під час відбудови України
Програма відновлення країни обов’язково має враховувати екологічний фактор та євроінтеграційні зобов’язання України дотримуватися зеленого курсу.
Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк під час конференції світового кліматичного руху у Львові.
Екологічна складова під час відбудови України
"Зараз робота парламенту зосереджена на забезпеченні обороноздатності країни та підтримці армії. Але окрім цього ми активно працюємо у двох напрямках — євроінтеграція та відбудова. І для нас процес відновлення — це не лише про відбудову інфраструктури, але й про впровадження європейських стандартів, модернізацію економіки, сучасні вимоги до будівництва та будматеріалів", — сказала Шуляк.
Вона додала, що процес відновлення має містити планування на коротко-, середньо- та довгострокову перспективи та обов’язково враховувати екологічний чинник.
"Інтеграція екологічної складової до загальної політики відбудови й подальшого розвитку на законодавчому рівні частково впроваджується вже зараз. Міністерство відновлення вже презентувало комунікаційну платформу єдиної електронної екосистеми управління відновленням DREAM, яка забезпечить єдиний цифровий маршрут для всіх проєктів відбудови з урахуванням усіх необхідних вимог, зокрема екологічних", — наголосила очільниця "Слуги Народу".
Вона нагадала, що парламент на рівні законодавства вже встановив високі вимоги до якості будівельних матеріалів, як того вимагає європейський 305-регламент, запровадив відмову від потенційно шкідливих матеріалів та обов’язкові умови енергоефективності.
Нагадаємо, у березні міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець розповів, що повномасштабне вторгнення Росії на територію України завдало екологічних збитків на суму у два трильйони гривень. Деякі природні ресурси України було втрачено на завжди.