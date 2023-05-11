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Шуляк розповіла про важливість екологічної складової під час відбудови України

11 травня 2023 09:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Шуляк розповіла про важливість екологічної складової під час відбудови України
Голова партії "Слуга народу" Олену Шуляк
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Програма відновлення країни обов’язково має враховувати екологічний фактор та євроінтеграційні зобов’язання України дотримуватися зеленого курсу.

Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк під час конференції світового кліматичного руху у Львові.

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Екологічна складова під час відбудови України

"Зараз робота парламенту зосереджена на забезпеченні обороноздатності країни та підтримці армії. Але окрім цього ми активно працюємо у двох напрямках — євроінтеграція та відбудова. І для нас процес відновлення — це не лише про відбудову інфраструктури, але й про впровадження європейських стандартів, модернізацію економіки, сучасні вимоги до будівництва та будматеріалів", — сказала Шуляк.

Вона додала, що процес відновлення має містити планування на коротко-, середньо- та довгострокову перспективи та обов’язково враховувати екологічний чинник.

"Інтеграція екологічної складової до загальної політики відбудови й подальшого розвитку на законодавчому рівні частково впроваджується вже зараз. Міністерство відновлення вже презентувало комунікаційну платформу єдиної електронної екосистеми управління відновленням DREAM, яка забезпечить єдиний цифровий маршрут для всіх проєктів відбудови з урахуванням усіх необхідних вимог, зокрема екологічних", — наголосила очільниця "Слуги Народу".

Вона нагадала, що парламент на рівні законодавства вже встановив високі вимоги до якості будівельних матеріалів, як того вимагає європейський 305-регламент, запровадив відмову від потенційно шкідливих матеріалів та обов’язкові умови енергоефективності.

Нагадаємо, у березні міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець розповів, що повномасштабне вторгнення Росії на територію України завдало екологічних збитків на суму у два трильйони гривень. Деякі природні ресурси України було втрачено на завжди.

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