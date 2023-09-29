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Семь критериев ЕС для Украины: Зеленский обозначил сроки выполнения

29 сентября 2023 19:11
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Семь критериев ЕС для Украины: Зеленский обозначил сроки выполнения
Президент Украины Владимир Зеленский и посол ЕС в Украине Катарина Матернова. Фото: Офис Президента Украины
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с новым послом ЕС в Украине Катариной Матерновой пообещал точные сроки выполнения работы над 7 критериями Еврокомиссии . По словам главы государства, на завершение таких работ уйдёт один месяц.

Об этом дипломат сообщила в интервью "Европейской правде".

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"Президент Зеленский во время нашей двусторонней встречи сказал, что он ожидает, что в течение следующего месяца Украина выполнит все оставшиеся шаги", — сказала она.

Матернова признала: некоторые критерии полностью выполнены, например требования относительно восстановления органов судейского управления, Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей, критерия медиаправа и т.д.

"Должна также подчеркнуть, что вы достигли очень важного прогресса по антикоррупционному критерию, а также возобновления декларирования активов. Поэтому я считаю, что был достигнут значительный прогресс", — сказала посол.

Но в то же время, по словам Матерновой, с точки зрения борьбы с коррупцией всё ещё остается нерешенный вопрос. Она обратила внимание на хорошо известный закон о политически значимых лицах.

Кроме того, по её словам, сейчас идёт оценка шагов Украины по защите нацменьшинств.

Напомним, что ранее о выполнении всех рекомендаций ЕС отчитался премьер-министр страны Денис Шмигаль. Также политик заявил , что на медленную интеграцию в Евросоюз Украина не согласится.

 

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