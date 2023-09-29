Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Сім критеріїв ЄС для України: Зеленський окреслив строки виконання arrow

Сім критеріїв ЄС для України: Зеленський окреслив строки виконання

29 вересня 2023 19:11
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Сім критеріїв ЄС для України: Зеленський окреслив строки виконання
Президент України Володимир Зеленський та посол ЄС в Україні Катаріна Матернова. Фото: Офіс Президента України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський у розмові з новим послом ЄС в Україні Катаріною Матерновою пообіцяв точні терміни виконання роботи над 7 критеріями Єврокомісії. За словами голови держави на завершення таких робіт піде один місяць. 

Про це дипломатка повідомила в інтерв'ю "Європейській правді".

Читайте також:

Чи вкладеться уряд у терміни

"Президент Зеленський під час нашої двосторонньої зустрічі сказав, що він очікує, що протягом наступного місяця Україна виконає усі ті кроки, які ще залишилися", — сказала вона.

Матернова визнала: деякі критерії повністю виконані, наприклад вимоги щодо відновлення органів суддівського керування, Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, критерій щодо медіаправа тощо.

"Маю також підкреслити, що ви досягли дуже важливого прогресу щодо антикорупційного критерію, а також відновлення декларування активів.  Тож я вважаю, що був досягнутий значний прогрес", — сказала посол.

Але водночас, за словами Матернової, з точки зору боротьби з корупцією все ще залишається невирішене питання. Вона звернула увагу на добре відомий закон про політично значущих осіб.

Крім того, за її словами, зараз триває оцінка кроків України щодо захисту нацменшин. 

Нагадаємо, що раніше про виконання всіх рекомендацій ЄС відзвітував прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль. Також політик заявив, що на повільну інтеграцію у Євросоюз Україна не погодиться. 

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Політичний крок чи медійний ляп: що не так із заявою Корнієнка про зміну типу правління

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз