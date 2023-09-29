Сім критеріїв ЄС для України: Зеленський окреслив строки виконання

Президент України Володимир Зеленський та посол ЄС в Україні Катаріна Матернова. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський у розмові з новим послом ЄС в Україні Катаріною Матерновою пообіцяв точні терміни виконання роботи над 7 критеріями Єврокомісії. За словами голови держави на завершення таких робіт піде один місяць.

Про це дипломатка повідомила в інтерв'ю "Європейській правді".

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"Президент Зеленський під час нашої двосторонньої зустрічі сказав, що він очікує, що протягом наступного місяця Україна виконає усі ті кроки, які ще залишилися", — сказала вона.

Матернова визнала: деякі критерії повністю виконані, наприклад вимоги щодо відновлення органів суддівського керування, Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, критерій щодо медіаправа тощо.

"Маю також підкреслити, що ви досягли дуже важливого прогресу щодо антикорупційного критерію, а також відновлення декларування активів. Тож я вважаю, що був досягнутий значний прогрес", — сказала посол.

Але водночас, за словами Матернової, з точки зору боротьби з корупцією все ще залишається невирішене питання. Вона звернула увагу на добре відомий закон про політично значущих осіб.

Крім того, за її словами, зараз триває оцінка кроків України щодо захисту нацменшин.

Нагадаємо, що раніше про виконання всіх рекомендацій ЄС відзвітував прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль. Також політик заявив, що на повільну інтеграцію у Євросоюз Україна не погодиться.