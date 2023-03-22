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Синоптик рассказал, когда в Украину внезапно вернется снег

22 марта 2023 21:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптик порадовал прогнозом погоды на завтра, однако тепло будет не везде
В Украину вернется снег
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 23 марта, во всех областях Украины будет теплая и сухая погода. Народный синоптик прогнозирует потепление, однако ненадолго.

Соответствующая информация появилась на странице синоптика Натальи Диденко в сети Facebook.

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Прогноз погоды на 23 марта

Завтра, 23 марта, максимальная температура воздуха в Украине составит 12-18 градусов тепла, на западе местами до +20 градусов.

"23 марта осадки, чтобы какие-то существенные — вряд ли, разве где-то облачность плотнее прибежит, повсюду будет преобладать сухая погода с переменной облачностью. Ветер завтра будет юго-западный, небольшой или умеренный", — рассказывает Диденко.

Погода в Киеве

В Киевской области и столице завтра будет тепло — синоптики прогнозируют +15+17 градусов. Без существенных осадков.

"В дальнейшем, включая выходные, в Украине будет преобладать теплая воздушная масса с периодическими дождями", — пишет она.

погода
Погода в Киеве

Предупреждение о похолодании

Наталья Диденко прогнозирует резкое понижение температуры воздуха и сильные осадки уже с 28 марта. По ее словам, в Украину войдет холодная воздушная масса.

"Начиная с западных областей, начнет существенно снижаться температура воздуха и даже ожидается снег", — предостерегает она.

Прогноз погоды от синоптиков Meteoprog

В четверг, 23 марта, погода в большинстве областей нашей страны ожидается преимущественно без осадков с высокими температурными показателями. Лишь днем в районе Полесья и на севере пройдет небольшой дождь.

Ветер юго-западного направления, 5-10 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

  • в ночное время +3...+9 °С,
  • днем столбики термометров покажут +11...+17 °С,
  • в западных и Одесской областях местами +18...+20°С.
Прогноз погоды
Погода в Украине 23 марта

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, жителям каких областей завтра следует ожидать настоящего тепла. Небольшие осадки они прогнозируют только в Крыму.

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