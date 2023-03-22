Синоптик порадовал прогнозом погоды на завтра, однако тепло будет не везде

Синоптик рассказал, когда в Украину внезапно вернется снег
Сегодня, 23 марта, во всех областях Украины будет теплая и сухая погода. Народный синоптик прогнозирует потепление, однако ненадолго.
Соответствующая информация появилась на странице синоптика Натальи Диденко в сети Facebook.
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Прогноз погоды на 23 марта
Завтра, 23 марта, максимальная температура воздуха в Украине составит 12-18 градусов тепла, на западе местами до +20 градусов.
"23 марта осадки, чтобы какие-то существенные — вряд ли, разве где-то облачность плотнее прибежит, повсюду будет преобладать сухая погода с переменной облачностью. Ветер завтра будет юго-западный, небольшой или умеренный", — рассказывает Диденко.
Погода в Киеве
В Киевской области и столице завтра будет тепло — синоптики прогнозируют +15+17 градусов. Без существенных осадков.
"В дальнейшем, включая выходные, в Украине будет преобладать теплая воздушная масса с периодическими дождями", — пишет она.
Предупреждение о похолодании
Наталья Диденко прогнозирует резкое понижение температуры воздуха и сильные осадки уже с 28 марта. По ее словам, в Украину войдет холодная воздушная масса.
"Начиная с западных областей, начнет существенно снижаться температура воздуха и даже ожидается снег", — предостерегает она.
Прогноз погоды от синоптиков Meteoprog
В четверг, 23 марта, погода в большинстве областей нашей страны ожидается преимущественно без осадков с высокими температурными показателями. Лишь днем в районе Полесья и на севере пройдет небольшой дождь.
Ветер юго-западного направления, 5-10 м/с.
Температура воздуха будет составлять:
- в ночное время +3...+9 °С,
- днем столбики термометров покажут +11...+17 °С,
- в западных и Одесской областях местами +18...+20°С.
Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, жителям каких областей завтра следует ожидать настоящего тепла. Небольшие осадки они прогнозируют только в Крыму.