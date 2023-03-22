Синоптик потішив прогнозом погоди на завтра, проте тепло буде не всюди

До України повернеться сніг

Завтра, 23 березня, в усіх областях України буде тепла та суха погода. Народна синоптикиня прогнозує потепління, проте не надовго.

Відповідна інформація зʼявилась на сторінці синоптикині Наталії Діденко в мережі Facebook.

Прогноз погоди на 23 березня

Завтра, 23 березня, максимальна температура повітря в Україні становитиме 12 — 18 градусів тепла, на заході місцями до +20 градусів.

"23-го березня опади, щоб якісь суттєві — навряд, хіба десь хмарність щільніша прибіжить, повсюди переважатиме суха погода з мінливою хмарністю. Вітер завтра буде південно-західний, невеликий або помірний", — розповідає Діденко.

Погода в Києві

У Київській області та у столиці завтра буде тепло — синоптики прогнозують +15+17 градусів. Без істотних опадів.

"Надалі, включно з вихідними, в Україні переважатиме тепла повітряна маса з періодичними дощами", — пише вона.

Погода в Києві

Попередження про похолодання

Наталія Діденко прогнозує різке зниження температури повітря та сильні опади вже з 28 березня. За її словами, в Україну зайде холодна повітряна маса.

"Починаючи із західних областей, почне суттєво знижуватися температура повітря і навіть очікується сніг", — застерігає вона.

Прогноз погоди від синоптиків Meteoprog

Зазначається, що у четвер, 23 березня, погода у більшості областей нашої країни очікується переважно без опадів з високими температурними показниками. Лише вдень у районі Полісся та крайньої півночі пройде невеликий дощ.

Вітер південно-західного напрямку, 5 — 10 м/с.

Температура повітря становитиме:

в нічний час +3...+9 °С,

вдень стовпчики термометрів покажуть +11...+17 °С,

у західних та Одеській областях місцями +18...+20 °С.

Погода в Україні 23 березня

Нагадаємо, у Укргідрометцентрі розповіли, мешканцям яких областей завтра варто очікувати справжнього тепла. Невеликі опади вони прогнозують лише в Криму.