Синоптик потішив прогнозом погоди на завтра, проте тепло буде не всюди

Синоптик розповів, коли до України раптово повернеться сніг
Завтра, 23 березня, в усіх областях України буде тепла та суха погода. Народна синоптикиня прогнозує потепління, проте не надовго.
Відповідна інформація зʼявилась на сторінці синоптикині Наталії Діденко в мережі Facebook.
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Прогноз погоди на 23 березня
Завтра, 23 березня, максимальна температура повітря в Україні становитиме 12 — 18 градусів тепла, на заході місцями до +20 градусів.
"23-го березня опади, щоб якісь суттєві — навряд, хіба десь хмарність щільніша прибіжить, повсюди переважатиме суха погода з мінливою хмарністю. Вітер завтра буде південно-західний, невеликий або помірний", — розповідає Діденко.
Погода в Києві
У Київській області та у столиці завтра буде тепло — синоптики прогнозують +15+17 градусів. Без істотних опадів.
"Надалі, включно з вихідними, в Україні переважатиме тепла повітряна маса з періодичними дощами", — пише вона.
Попередження про похолодання
Наталія Діденко прогнозує різке зниження температури повітря та сильні опади вже з 28 березня. За її словами, в Україну зайде холодна повітряна маса.
"Починаючи із західних областей, почне суттєво знижуватися температура повітря і навіть очікується сніг", — застерігає вона.
Прогноз погоди від синоптиків Meteoprog
Зазначається, що у четвер, 23 березня, погода у більшості областей нашої країни очікується переважно без опадів з високими температурними показниками. Лише вдень у районі Полісся та крайньої півночі пройде невеликий дощ.
Вітер південно-західного напрямку, 5 — 10 м/с.
Температура повітря становитиме:
- в нічний час +3...+9 °С,
- вдень стовпчики термометрів покажуть +11...+17 °С,
- у західних та Одеській областях місцями +18...+20 °С.
Нагадаємо, у Укргідрометцентрі розповіли, мешканцям яких областей завтра варто очікувати справжнього тепла. Невеликі опади вони прогнозують лише в Криму.