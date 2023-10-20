Погода в Україні — прогноз від синоптиків на п'ятницю, 20 жовтня

Синоптики не радуют прогнозом на сегодня и предупреждают о сильных ливнях
В пятницу, 20 октября, в Украине ожидается дождливая погода. Ливни будут в центральных, западных и северных областях. Столбики термометров могут показывать днем в некоторых регионах +25°С. Подробный прогноз погоды читайте дальше.
Об этом говорится на сайтах Meta и Meteoprog.
Погода в Украине 20 октября
По прогнозам синоптиков, в пятницу, 20 октября, средняя температура воздуха ночью будет сохраняться на уровне +7...+9°С, а днем показатели могут быть в пределах +15...+22°С.
Центральный регион Украины
- В Винницкой области пасмурно, дождь. Ветер южный, 3-6 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +12...+14°С.
- В Черкасской области пасмурно, небольшой дождь. Ветер южный с переходом в юго-западный, 6-8 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +15...+17°С.
- В Днепропетровской области пасмурно, небольшой дождь. Ветер южный, 7-9 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +15...+17°С.
Западный регион Украины
- Во Львовской области пасмурно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +14...+16°С.
- В Ивано-Франковской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 2-4 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +20...+22°С.
- В Черновицкой области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом в южный, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +23...+25°С.
Северный регион Украины
- В Киевской области пасмурно, дождь. Ветер южный, 2-3 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +10...+12°С.
- В Черниговской области пасмурно, дождь. Ветер переменных направлений, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +6...+8°С.
- В Сумской области пасмурно, дождь. Ветер южный, 3-6 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +10...+12°С.
Восточный регион Украины
- В Харьковской области пасмурно, дождь. Ветер южный, 4-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +10...+12°С.
- В Луганской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный и южный, 4-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +13...+15°С.
- В Донецкой области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный и южный, 5-9 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +15...+17°С.
Южный регион Украины
- В Запорожье переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-8 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +16...+18°С.
- В Херсонской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 8-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +19...+21°С.
- В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-7 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +19...+21°С.
Напомним, народный синоптик Диденко советует украинцам готовиться к сильным ливням. 20 октября, Украину приедет атмосферный фронт. В большинстве областей ожидаются сильные осенние дожди.
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