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Синоптики не радуют прогнозом на сегодня и предупреждают о сильных ливнях

20 октября 2023 04:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Україні — прогноз від синоптиків на п'ятницю, 20 жовтня
В Киеве сильный дождь. Фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В пятницу, 20 октября, в Украине ожидается дождливая погода. Ливни будут в центральных, западных и северных областях. Столбики термометров могут показывать днем в некоторых регионах +25°С. Подробный прогноз погоды читайте дальше.

Об этом говорится на сайтах Meta и Meteoprog.

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Погода в Украине 20 октября

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 20 октября, средняя температура воздуха ночью будет сохраняться на уровне +7...+9°С, а днем показатели могут быть в пределах +15...+22°С.

Центральный регион Украины

  • В Винницкой области пасмурно, дождь. Ветер южный, 3-6 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +12...+14°С.
  • В Черкасской области пасмурно, небольшой дождь. Ветер южный с переходом в юго-западный, 6-8 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +15...+17°С.
  • В Днепропетровской области пасмурно, небольшой дождь. Ветер южный, 7-9 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +15...+17°С.
В Киеве падает сильный дождь
В Киеве сильный дождь. Фото: УНИАН

Западный регион Украины

  • Во Львовской области пасмурно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +14...+16°С.
  • В Ивано-Франковской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 2-4 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +20...+22°С.
  • В Черновицкой области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом в южный, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +23...+25°С.

Северный регион Украины

  • В Киевской области пасмурно, дождь. Ветер южный, 2-3 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +10...+12°С.
  • В Черниговской области пасмурно, дождь. Ветер переменных направлений, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +6...+8°С.
  • В Сумской области пасмурно, дождь. Ветер южный, 3-6 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +10...+12°С.

Восточный регион Украины

  • В Харьковской области пасмурно, дождь. Ветер южный, 4-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +10...+12°С.
  • В Луганской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный и южный, 4-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +13...+15°С.
  • В Донецкой области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный и южный, 5-9 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +15...+17°С.
Люди гуляют в парке
Люди гуляют в парке. Фото: УНИАН

Южный регион Украины

  • В Запорожье переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-8 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +16...+18°С.
  • В Херсонской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 8-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +19...+21°С.
  • В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-7 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +19...+21°С.

Напомним, народный синоптик Диденко советует украинцам готовиться к сильным ливням. 20 октября, Украину приедет атмосферный фронт. В большинстве областей ожидаются сильные осенние дожди.

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