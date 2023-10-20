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Синоптики не тішать прогнозом на сьогодні і попереджають про сильні зливи

20 жовтня 2023 04:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні — прогноз від синоптиків на п'ятницю, 20 жовтня
У Києві падає сильний дощ. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У п'ятницю, 20 жовтня, в Україні очікується дощова погода. Зливи будуть у центральних, західних та північних областях. Стовпчики термометрів можуть показувати вдень в деяких регіонах +25°С. Детальний прогноз погоди читайте далі.

Про це йдеться на сайтах Meta та Meteoprog.

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Погода в Україні 20 жовтня

За прогнозами синоптиків, у п'ятницю, 20 жовтня, середня температура повітря вночі зберігатиметься на рівні +7...+9°С, а вдень показники можуть бути в межах +15...+22°С. 

Центральний регіон України

  • На Вінниччині похмуро, дощ. Вітер південний, 3-6 м/с. Температура повітря вночі +9...+11°С, вдень +12...+14°С.
  • На Черкащині похмуро, невеликий дощ. Вітер південний з переходом у південно-західний, 6-8 м/с. Температура повітря вночі +9...+11°С, вдень +15...+17°С.
  • На Дніпропетровщині похмуро, невеликий дощ. Вітер південний, 7-9 м/с. Температура повітря вночі +9...+11°С, вдень +15...+17°С.
У Києві падає сильний дощ
У Києві падає сильний дощ. Фото: УНІАН

Західний регіон України

  • На Львівщині похмуро, невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-4 м/с. Температура повітря вночі +6...+8°С, вдень +14...+16°С.
  • На Івано-Франківщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 2-4 м/с. Температура повітря вночі +10...+12°С, вдень +20...+22°С.
  • У Чернівецькій області похмуро, без опадів. Вітер південно-східний з переходом у південний, 3-4 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +23...+25°С.

Північний регіон України

  • На Київщині похмуро, дощ. Вітер південний, 2-3 м/с. Температура повітря вночі +7...+9°С, вдень +10...+12°С.
  • На Чернігівщині похмуро, дощ. Вітер змінних напрямків, 3-4 м/с. Температура повітря вночі +5...+7°С, вдень +6...+8°С.
  • На Сумщині похмуро, дощ. Вітер південний, 3-6 м/с. Температура повітря вночі +5...+7°С, вдень +10...+12°С.

Східний регіон України

  • На Харківщині похмуро, дощ. Вітер південний, 4-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+9°С, вдень +10...+12°С.
  • На Луганщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний та південний, 4-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+9°С, вдень +13...+15°С.
  • На Донеччині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний та південний, 5-9 м/с. Температура повітря вночі +8...+10°С, вдень +15...+17°С.
Люди гуляють у парку
Люди гуляють у парку. Фото: УНІАН

Південний регіон України

  • На Запоріжжі мінлива похмуро, без опадів. Вітер південний, 7-8 м/с. Температура повітря вночі +9...+11°С, вдень +16...+18°С.
  • На Херсонщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 8-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +19...+21°С.
  • В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-7 м/с. Температура повітря вночі +5...+7°С, вдень +19...+21°С.

Нагадаємо, народний синоптик Діденко радить українцям готуватися до сильних злив. 20 жовтня, в Україну завітає атмосферний фронт. У більшості областей очікуються потужні осінні дощі.

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