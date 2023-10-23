Погода в Украине - прогноз от синоптиков на понедельник, 23 октября

Мотоциклисты едут под дождем. Фото: depositphotos.com

Погода в Украине в понедельник, 23 октября, будет с порывистым ветром и дождем. В западных областях ночью, а днем на северо-востоке и востоке страны будут идти обильные дожди. В северных регионах скорость ветра составит 20 м/с. Столбики термометров будут показывать максимальную дневную температуру +25°С.

Об этом говорится на сайтах Meta и Meteoprog.

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Погода в Украине 23 октября

Синоптики отмечают, что по всей Украине пройдут дожди. Температура воздуха постепенно начнет снижаться.

Центральный регион Украины

В Кировоградской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +20...+22°С.

переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +20...+22°С. В Полтавской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +18...+20°С.

переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +18...+20°С. В Днепропетровской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +20...+22°С.

Люди идут под дождем. Фото: УНИАН

Западный регион Украины

В Львовской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +15...+17°С.

облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +15...+17°С. В Ровенской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +17...+19°С.

облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +17...+19°С. В Ивано-Франковской и Закарпатской областях облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +15...+17°С.

Северный регион Украины

В Киевской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +16...+18°С.

облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +16...+18°С. В Житомирской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +17...+19°С.

облачно с прояснениями, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +17...+19°С. В Сумской области переменная облачность, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +15...+17°С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +18...+20°С.

переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +18...+20°С. В Луганской области переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +23...+25°С.

переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +23...+25°С. В Донецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +22...+24°С.

Южный регион Украины

В Запорожье переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +21...+23°С.

переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +21...+23°С. В Херсонской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +22...+24°С.

переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +22...+24°С. В Автономной Республике Крым облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +24...+26°С.

Напомним, в понедельник, 23 октября, в Киеве и области будет прохладная и пасмурная погода. Синоптики не прогнозируют существенных осадков, однако предупреждают о сильном тумане. В связи с непогодой объявлен первый уровень опасности.