Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Синоптики объявили штормовое предупреждение и назвали области, где будет хуже всего arrow

Синоптики объявили штормовое предупреждение и назвали области, где будет хуже всего

23 октября 2023 04:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине - прогноз от синоптиков на понедельник, 23 октября
Мотоциклисты едут под дождем. Фото: depositphotos.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в понедельник, 23 октября, будет с порывистым ветром и дождем. В западных областях ночью, а днем на северо-востоке и востоке страны будут идти обильные дожди. В северных регионах скорость ветра составит 20 м/с. Столбики термометров будут показывать максимальную дневную температуру +25°С.

Об этом говорится на сайтах Meta и Meteoprog.

Читайте также:

Погода в Украине 23 октября

Синоптики отмечают, что по всей Украине пройдут дожди. Температура воздуха постепенно начнет снижаться.

Центральный регион Украины

  • В Кировоградской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +20...+22°С.
  • В Полтавской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +18...+20°С.
  • В Днепропетровской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +20...+22°С.
Люди идут под зонтиками в дождь
Люди идут под дождем. Фото: УНИАН

Западный регион Украины

  • В Львовской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +15...+17°С.
  • В Ровенской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +17...+19°С.
  • В Ивано-Франковской и Закарпатской областях облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +15...+17°С.

Северный регион Украины

  • В Киевской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +16...+18°С.
  • В Житомирской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +17...+19°С.
  • В Сумской области переменная облачность, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +15...+17°С.

Восточный регион Украины

  • В Харьковской области переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +18...+20°С.
  • В Луганской области переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +23...+25°С.
  • В Донецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +22...+24°С.

Южный регион Украины

  • В Запорожье переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +21...+23°С.
  • В Херсонской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +22...+24°С.
  • В Автономной Республике Крым облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +24...+26°С.

Напомним, в понедельник, 23 октября, в Киеве и области будет прохладная и пасмурная погода. Синоптики не прогнозируют существенных осадков, однако предупреждают о сильном тумане. В связи с непогодой объявлен первый уровень опасности.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

None

Цены на несколько основных продуктов взлетят уже этой осенью. Какие именно

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

Актуальное по теме