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Синоптики оголосили штормове попередження і назвали області, де буде найгірше

23 жовтня 2023 04:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні — прогноз від синоптиків на понеділок, 23 жовтня
Мотоциклісти їдуть в дощ. Фото: depositphotos.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні в понеділок, 23 жовтня, буде з поривчастим вітром та дощем. У західних областях уночі, а вдень на північному сході та на сході країни падатимуть рясні дощі. У північних регіонах швидкість вітру становитиме 20 м/с. Стовпчики термометрів показуватимуть максимальну денну температуру +25°С.

Про це йдеться на сайтах Meta та Meteoprog.

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Погода в Україні 23 жовтня

Синоптики зазначають, що по всій Україні сьогодні пройдуть дощі. А температура повітря поступово почне знижуватися.

Центральний регіон України

  • На Кіровоградщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 °С, вдень +20...+22 °С.
  • На Полтавщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 °С, вдень +18...+20 °С.
  • На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 °С, вдень +20...+22 °С.
Люди ідуть під парасолями у дощ
Люди ідуть під дощем. Фото: УНІАН

Західний регіон України

  • На Львівщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 °С, вдень +15...+17 °С.
  • На Рівненщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 °С, вдень +17...+19 °С.
  • В Івано-Франківській та Закарпатській областях хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 °С, вдень +15...+17 °С.

Північний регіон України

  • На Київщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 °С, вдень +16...+18 °С.
  • На Житомирщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 °С, вдень +17...+19 °С.
  • На Сумщині мінлива хмарність, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +15...+17 °С.

Східний регіон України

  • На Харківщині мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +18...+20 °С.
  • На Луганщині мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 °С, вдень +23...+25 °С.
  • На Донеччині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +22...+24 °С.

Південний регіон України

  • На Запоріжжі мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 °С, вдень +21...+23 °С.
  • На Херсонщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +22...+24 °С.
  • В Автономній Республіці Крим хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +18...+20 °С, вдень +24...+26 °С.

Нагадаємо, у понеділок, 23 жовтня, у Києві та області буде прохолодна та похмура погода. Синоптики не прогнозують істотних опадів, однак, попереджають про сильний туман. У зв'язку з негодою оголошено перший рівень небезпеки. 

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