Погода в Украине — прогноз от синоптиков на субботу, 21 октября

Люди прячутся под зонтиками во время дождя в Киеве. Фото: УНИАН

Погода в Украине в субботу, 21 октября, будет пасмурной, лишь отдельные регионы порадует солнце. Также сегодня Закарпатье и Одесскую область зальют дожди. Температура воздуха удивит украинцев, ведь местами столбики термометров будут показывать +29 °С. Подробный прогноз погоды читайте в материале.

Об этом говорится на сайтах Meta и Meteoprog.

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Погода в Украине 21 октября

По прогнозу синоптиков, в субботу, 21 октября, в Украине будет преобладать переменная облачность, только жителей Хмельницкой и Одесской областей сегодня будет радовать солнце. На западе и на севере местами дожди.

Ветер юго-западный и переменных направлений, скорость которого не превысит 5-7 м/с.

Люди идут по улице ночью под зонтиками. Фото: wallpapers-fenix.eu

Температура воздуха:

центральный регион — Кировоградская и Полтавская области — ночью +13...+16 °С, днем +22...+28 °С;

— Кировоградская и Полтавская области — ночью +13...+16 °С, днем +22...+28 °С; западный регион — Львовская, Ровенская и Черновецкая области — ночью +12...+17 °С, днем +22...+25 °С;

— Львовская, Ровенская и Черновецкая области — ночью +12...+17 °С, днем +22...+25 °С; северный регион — Киевская и Черниговская области — ночью +6...+12 °С, днем +8..+18 °С;

— Киевская и Черниговская области — ночью +6...+12 °С, днем +8..+18 °С; восточный регион — Харьковская и Донецкая области — ночью +12...+14 °С, днем +15...+22 °С;

— Харьковская и Донецкая области — ночью +12...+14 °С, днем +15...+22 °С; южный регион — Запорожская, Николаевская и Одесская области — ночью +14...+17 °С, днем +23...+29 °С.

Люди в парке во время дождя. Фото: Суспільне Харків / Мария Солодовник

Напомним, что по прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, в выходные, 21 и 22 октября, украинцев удивит погода. Так, в Украине иногда температура воздуха достигнет даже до +30 °C. Возможен небольшой дождь.