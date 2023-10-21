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Синоптики попередили дві області про дошкульні зливи сьогодні

21 жовтня 2023 04:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні — прогноз від синоптиків на суботу, 21 жовтня
Люди ховаються під парасольками під час дощу в Києві. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні в суботу, 21 жовтня, буде похмурою, лише окремі регіони порадує сонце. Також сьогодні Закарпаття та Одеську область заллють дощі. Температура повітря здивує українців, адже місцями стовпчики термометрів показуватимуть +29 °С. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.

Про це йдеться на сайтах Meta та Meteoprog.

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Погода в Україні 21 жовтня

За прогнозом синоптиків, у суботу, 21 жовтня, в Україні переважатиме мінлива хмарність, лише мешканців Хмельницької та Одеської областей сьогодні тішитиме сонце. На заході та півночі місцями дощі.

Вітер південно-західний та змінних напрямків, швидкість якого не перевищить 5-7 м/с.

Люди йдуть вулицею вночі під парасольками
Люди йдуть вулицею вночі під парасольками. Фото: wallpapers-fenix.eu

Температура повітря:

  • центральний регіон — Кіровоградська й Полтавська області — вночі +13...+16 °С, вдень +22...+28 °С;
  • західний регіон — Львівська, Рівненська й Чернівецька області — вночі +12...+17 °С, вдень +22...+25 °С;
  • північний регіон — Київська й Чернігівська області — вночі +6...+12 °С, вдень +8...+18 °С;
  • східний регіон — Харківська й Донецька області — вночі +12...+14 °С, вдень +15...+22 °С;
  • південний регіон — Запорізька, Миколаївська й Одеська області — вночі +14...+17 °С, вдень +23...+29°С.
Люди в парку під час дощу
Люди в парку під час дощу. Фото: Суспільне Харків / Марія Солодовнік

Нагадаємо, що за прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, на вихідних, 21 та 22 жовтня, українців здивує погода. Так, в Україні подекуди температура повітря сягне навіть до +30 °C. Також можливі невеликі дощі.

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