Погода в Украине — прогноз от синоптиков на среду, 18 октября

Люди в теплой одежде на улице. Фото: boston.com

В среду, 18 октября, в Украине будет переменная облачность, без осадков. Ясно сегодня будет в большинстве западных областей, а также Луганской и Запорожской. Температура воздуха продолжает по-осеннему падать, ведь ночью столбики термометров будут показывать не более +5 °С. Подробный прогноз погоды читайте дальше.

Об этом говорится на сайтах Meta и Meteoprog.

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Погода в Украине 18 октября

По прогнозу синоптиков, в среду, 18 октября, Украину закутает пасмурная погода, однако дождей сегодня ожидать не стоит. Также ряд областей порадует солнце.

Ветер юго-западный, кое-где, в частности на юге, переменных направлений, с умеренной скоростью.

Температура воздуха:

в центральных областях — Винницкая и Полтавская — ночью +2-4 °С, днем +10-12 °С;

и — ночью +2-4 °С, днем +10-12 °С; в западных областях — Львовская, Волынская, Тернопольская — ночью +1-5 °С, днем +9-11 °С;

— ночью +1-5 °С, днем +9-11 °С; в северных областях — Киевская и Житомирская — ночью +2-5 °С, днем +10-12 °С;

и — ночью +2-5 °С, днем +10-12 °С; в восточных областях — Харьковская и Донецкая — ночью +3-6 °С, днем +10-12 °С;

и — ночью +3-6 °С, днем +10-12 °С; в южных областях — Запорожская, Одесская, Херсонская — ночью +4-9 °С, днем +10-15 °С.

Напомним, что в среду, 18 октября, в Украине местами возможен мороз (0-2°C). Народный синоптик Наталья Диденко дала детальный прогноз на сегодня.