Погода в Україні — прогноз від синоптиків на середу, 18 жовтня

Синоптики попередили області, в яких сьогодні значно похолоднішає
У середу, 18 жовтня, в Україні пануватиме мінлива хмарність, без опадів. Ясно сьогодні буде в більшості західних областей, а також у Луганській та Запорізькій. Температура повітря продовжує по-осінньому падати, адже вночі стовпчики термометрів показуватимуть не більш ніж +5 °С. Детальний прогноз погоди читайте далі.
Про це йдеться на сайтах Meta та Meteoprog.
Погода в Україні 18 жовтня
За прогнозом синоптиків, у середу, 18 жовтня, Україну закутає похмура погода, однак дощів сьогодні очікувати не варто. Також низку областей порадує сонце.
Вітер південно-західний, подекуди, зокрема на півдні змінних напрямків, із помірною швидкістю.
Температура повітря:
- у центральних областях — Вінницька й Полтавська — вночі +2-4 °С, вдень +10-12 °С;
- у західних областях — Львівська, Волинська, Тернопільська — вночі +1-5 °С, вдень +9-11 °С;
- у північних областях — Київська й Житомирська — вночі +2-5 °С, вдень +10-12 °С;
- у східних областях — Харківська й Донецька — вночі +3-6 °С, вдень +10-12 °С;
- у південних областях — Запорізька, Одеська, Херсонська — вночі +4-9 °С, вдень +10-15 °С.
Нагадаємо, що в середу, 18 жовтня, в Україні місцями можливий мороз (0-2°C). Народна синоптикиня Наталка Діденко дала детальний прогноз на сьогодні.
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