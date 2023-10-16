Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Синоптики предупредили об ухудшении погоды сегодня arrow

Синоптики предупредили об ухудшении погоды сегодня

16 октября 2023 05:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине - прогноз от синоптиков в понедельник, 16 октября
Девушка идет под сильным дождем. Фото: depositphotos.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В понедельник, 16 октября, в Украину придет существенное похолодание. На всей территории ожидается дождь. Тяжело будет Полтавской, Сумской и Харьковской областям. Столбики термометров будут показывать в среднем +10 °С. Подробный прогноз погоды читайте дальше.

Об этом говорится на сайтах Meta и Meteoprog.

Читайте также:

Погода в Украине 16 октября

Синоптики отмечают, что сегодня, 16 октября, по всей территории ожидаются дожди.

Больше всего достанется:

  • Полтавской;
  • Сумской;
  • Харьковской областям.

В этих областях будет идти сильный дождь.

"Только на юго-востоке страны ночью осадков не ожидается. Ветер переменных направлений, 7-12 м/с", — отмечают синоптики.

Центральный регион Украины

  • В Винницкой области облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +8...+10 °С.
  • В Полтавской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +15...+17 °С.
  • В Днепропетровской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +15...+17 °С.

Западный регион Украины

  • В Львовской области облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +8...+10 °С.
  • В Ровенской области облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +9...+11 °С.
  • В Ивано-Франковской области облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +8...+10 °С.

Северный регион Украины

  • В Киевской и Черниговской областях облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +9...+11 °С.
  • В Житомирской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +8...+10 °С.
  • В Сумской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +14...+16 °С.

Восточный регион Украины

  • В Харьковской области облачно, дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +14...+16 °С.
  • В Луганской области переменная облачность, дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 °С, днем +19...+21 °С.
  • В Донецкой области переменная облачность, дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 °С, днем +18...+20 °С.

Южный регион Украины

  • В Запорожье облачно, дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +15...+17 °С.
  • В Херсонской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 °С, днем +14...+16 °С.
  • В Одесской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +16...+18 °С.

Напомним, начало новой недели в Украине будет с похолоданием, дождями и даже мокрым снегом. В Киеве 16 октября ожидается дождь и резкое похолодание. Температура воздуха днем составит около +10 °C. По прогнозу Диденко, интенсивнее ожидается дождь в столице утром, а уже днем в понедельник осадки ослабеют.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Сегодня отопительный сезон не начнется: когда ждать тепла дома

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз