Погода в Украине - прогноз от синоптиков в понедельник, 16 октября

Синоптики предупредили об ухудшении погоды сегодня
В понедельник, 16 октября, в Украину придет существенное похолодание. На всей территории ожидается дождь. Тяжело будет Полтавской, Сумской и Харьковской областям. Столбики термометров будут показывать в среднем +10 °С. Подробный прогноз погоды читайте дальше.
Об этом говорится на сайтах Meta и Meteoprog.
Погода в Украине 16 октября
Синоптики отмечают, что сегодня, 16 октября, по всей территории ожидаются дожди.
Больше всего достанется:
- Полтавской;
- Сумской;
- Харьковской областям.
В этих областях будет идти сильный дождь.
"Только на юго-востоке страны ночью осадков не ожидается. Ветер переменных направлений, 7-12 м/с", — отмечают синоптики.
Центральный регион Украины
- В Винницкой области облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +8...+10 °С.
- В Полтавской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +15...+17 °С.
- В Днепропетровской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +15...+17 °С.
Западный регион Украины
- В Львовской области облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +8...+10 °С.
- В Ровенской области облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +9...+11 °С.
- В Ивано-Франковской области облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +8...+10 °С.
Северный регион Украины
- В Киевской и Черниговской областях облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +9...+11 °С.
- В Житомирской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +8...+10 °С.
- В Сумской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +14...+16 °С.
Восточный регион Украины
- В Харьковской области облачно, дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +14...+16 °С.
- В Луганской области переменная облачность, дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 °С, днем +19...+21 °С.
- В Донецкой области переменная облачность, дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 °С, днем +18...+20 °С.
Южный регион Украины
- В Запорожье облачно, дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +15...+17 °С.
- В Херсонской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 °С, днем +14...+16 °С.
- В Одесской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +16...+18 °С.
Напомним, начало новой недели в Украине будет с похолоданием, дождями и даже мокрым снегом. В Киеве 16 октября ожидается дождь и резкое похолодание. Температура воздуха днем составит около +10 °C. По прогнозу Диденко, интенсивнее ожидается дождь в столице утром, а уже днем в понедельник осадки ослабеют.
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