Погода в Украине - прогноз от синоптиков в понедельник, 16 октября

Девушка идет под сильным дождем. Фото: depositphotos.com

В понедельник, 16 октября, в Украину придет существенное похолодание. На всей территории ожидается дождь. Тяжело будет Полтавской, Сумской и Харьковской областям. Столбики термометров будут показывать в среднем +10 °С. Подробный прогноз погоды читайте дальше.

Об этом говорится на сайтах Meta и Meteoprog.

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Синоптики отмечают, что сегодня, 16 октября, по всей территории ожидаются дожди.

Больше всего достанется:

Полтавской;

Сумской;

Харьковской областям.

В этих областях будет идти сильный дождь.

"Только на юго-востоке страны ночью осадков не ожидается. Ветер переменных направлений, 7-12 м/с", — отмечают синоптики.

Центральный регион Украины

В Винницкой области облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +8...+10 °С.

облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +8...+10 °С. В Полтавской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +15...+17 °С.

облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +15...+17 °С. В Днепропетровской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +15...+17 °С.

Западный регион Украины

В Львовской области облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +8...+10 °С.

облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +8...+10 °С. В Ровенской области облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +9...+11 °С.

облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +9...+11 °С. В Ивано-Франковской области облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +8...+10 °С.

Северный регион Украины

В Киевской и Черниговской областях облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +9...+11 °С.

облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +9...+11 °С. В Житомирской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +8...+10 °С.

облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +8...+10 °С. В Сумской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +14...+16 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области облачно, дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +14...+16 °С.

облачно, дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +14...+16 °С. В Луганской области переменная облачность, дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 °С, днем +19...+21 °С.

переменная облачность, дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 °С, днем +19...+21 °С. В Донецкой области переменная облачность, дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 °С, днем +18...+20 °С.

Южный регион Украины

В Запорожье облачно, дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +15...+17 °С.

облачно, дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +15...+17 °С. В Херсонской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 °С, днем +14...+16 °С.

облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 °С, днем +14...+16 °С. В Одесской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +16...+18 °С.

Напомним, начало новой недели в Украине будет с похолоданием, дождями и даже мокрым снегом. В Киеве 16 октября ожидается дождь и резкое похолодание. Температура воздуха днем составит около +10 °C. По прогнозу Диденко, интенсивнее ожидается дождь в столице утром, а уже днем в понедельник осадки ослабеют.