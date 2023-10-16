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Синоптики попередили про погіршення погоди сьогодні

16 жовтня 2023 05:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні — прогноз від синоптиків у понеділок, 16 жовтня
Дівчина йде під сильним дощем. Фото: depositphotos.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У понеділок, 16 жовтня, в Україну прийде суттєве похолодання. На всій території очікуються дощі. Непереливки буде Полтавській, Сумській та Харківській областям. Стовпчики термометрів показуватимуть в середньому +10 °С. Детальний прогноз погоди читайте далі.

Про це йдеться на сайтах Meta та Meteoprog.

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Погода в Україні 16 жовтня

Синоптики зазначають, що сьогодні, 16 жовтня, на всій території очікуються дощі.

Найбільше дістанеться:

  • Полтавській;
  • Сумській;
  • Харківській областям. 

У цих областях падатиме сильний дощ.

"Лише на південному сході країни вночі опадів не очікується. Вітер змінних напрямків, 7-12 м/с", — зазначають синоптики.

Центральний регіон України

  • На Вінниччині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 °С, вдень +8...+10 °С.
  • На Полтавщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 °С, вдень +15...+17 °С.
  • На Дніпропетровщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +15...+17 °С.

Західний регіон України

  • На Львівщині хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+6 °С, вдень +8...+10 °С.
  • На Рівненщині хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 °С, вдень +9...+11 °С.
  • На Івано-Франківщині хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+6 °С, вдень +8...+10 °С.

Північний регіон України

  • На Київщині та Чернігівщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +9...+11 °С.
  • На Житомирщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +8...+10 °С.
  • На Сумщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, вдень +14...+16 °С.

Східний регіон України

  • На Харківщині хмарно, дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +14...+16 °С.
  • На Луганщині мінлива хмарність, дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 °С, вдень +19...+21 °С.
  • На Донеччині мінлива хмарність, дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 °С, вдень +18...+20 °С.

Південний регіон України

  • На Запоріжжі хмарно, дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +15...+17 °С.
  • На Херсонщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 °С, вдень +14...+16 °С.
  • На Одещині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 °С, вдень +16...+18 °С.

Нагадаємо, початок нового тижня в Україні буде з похолоданням, дощами та навіть мокрим снігом. У Києві 16 жовтня очікується дощ та різке похолодання. Температура повітря вдень сягатиме близько +10 °C.  За прогнозом Діденко, більш інтенсивним очікується дощ у столиці вранці, а вже вдень у понеділок опади послабшають.

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