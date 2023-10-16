Погода в Україні — прогноз від синоптиків у понеділок, 16 жовтня

Дівчина йде під сильним дощем. Фото: depositphotos.com

У понеділок, 16 жовтня, в Україну прийде суттєве похолодання. На всій території очікуються дощі. Непереливки буде Полтавській, Сумській та Харківській областям. Стовпчики термометрів показуватимуть в середньому +10 °С. Детальний прогноз погоди читайте далі.

Про це йдеться на сайтах Meta та Meteoprog.

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Синоптики зазначають, що сьогодні, 16 жовтня, на всій території очікуються дощі.

Найбільше дістанеться:

Полтавській;

Сумській;

Харківській областям.

У цих областях падатиме сильний дощ.

"Лише на південному сході країни вночі опадів не очікується. Вітер змінних напрямків, 7-12 м/с", — зазначають синоптики.

Центральний регіон України

На Вінниччині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 °С, вдень +8...+10 °С.

хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 °С, вдень +8...+10 °С. На Полтавщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 °С, вдень +15...+17 °С.

хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 °С, вдень +15...+17 °С. На Дніпропетровщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +15...+17 °С.

Західний регіон України

На Львівщині хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+6 °С, вдень +8...+10 °С.

хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+6 °С, вдень +8...+10 °С. На Рівненщині хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 °С, вдень +9...+11 °С.

хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 °С, вдень +9...+11 °С. На Івано-Франківщині хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+6 °С, вдень +8...+10 °С.

Північний регіон України

На Київщині та Чернігівщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +9...+11 °С.

хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +9...+11 °С. На Житомирщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +8...+10 °С.

хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +8...+10 °С. На Сумщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, вдень +14...+16 °С.

Східний регіон України

На Харківщині хмарно, дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +14...+16 °С.

хмарно, дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +14...+16 °С. На Луганщині мінлива хмарність, дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 °С, вдень +19...+21 °С.

мінлива хмарність, дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 °С, вдень +19...+21 °С. На Донеччині мінлива хмарність, дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 °С, вдень +18...+20 °С.

Південний регіон України

На Запоріжжі хмарно, дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +15...+17 °С.

хмарно, дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +15...+17 °С. На Херсонщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 °С, вдень +14...+16 °С.

хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 °С, вдень +14...+16 °С. На Одещині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 °С, вдень +16...+18 °С.

Нагадаємо, початок нового тижня в Україні буде з похолоданням, дощами та навіть мокрим снігом. У Києві 16 жовтня очікується дощ та різке похолодання. Температура повітря вдень сягатиме близько +10 °C. За прогнозом Діденко, більш інтенсивним очікується дощ у столиці вранці, а вже вдень у понеділок опади послабшають.