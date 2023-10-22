Погода в Украине — прогноз от синоптиков на воскресенье, 22 октября

Синоптики предупредили о ливнях и шквалах до 22 м/с — где сегодня ждать
Погода в Украине в воскресенье, 22 октября, предусматривает существенное потепление ночью, а днем местами температурные столбики придут к отметке в +28 °С. В противовес теплу, в западных областях следует ожидать дождей, а в Прикарпатье и в Карпатах синоптики предупреждают о порывах ветра. Подробный прогноз погоды читайте дальше.
Об этом говорится на сайтах Meta и Meteoprog.
Погода в Украине 22 октября
Синоптики прогнозируют, что сегодня, 22 октября, дожди будут заливать запад, на остальной территории осадков не предусматривается. В большинстве областей ветер юго-восточный со скоростью 7-12 м/с, а вот в Карпатах и Прикарпатье шквалы до 15-22 м/с.
Температура воздуха по областям:
- центр — Винницкая, Черкасская, Днепропетровская — ночью +10...+17 °С, днем +14...+24 °С;
- запад — Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Хмельницкая — ночью +14...+19 °С, днем +18...+23 °С;
- север — Киевская, Черниговская — ночью +6...+11 °С, днем +16...+22 °С;
- восток — Харьковская, Луганская — ночью +5...+8 °С, днем +15...+17 °С;
- юг — Херсонская, Одесская, Крым — ночью +16...+21 °С, днем +24...+28 °С.
Напомним, что народный синоптик Наталья Диденко уже обнародовала прогноз погоды на воскресенье, 22 октября. По ее словам, уже известно, когда в Украину придет ощутимое похолодание.
Читайте Новини.LIVE!