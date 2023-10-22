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Синоптики предупредили о ливнях и шквалах до 22 м/с — где сегодня ждать

22 октября 2023 04:30
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине — прогноз от синоптиков на воскресенье, 22 октября
Люди пытаются оградиться от сильного ветра. Фото: Dara Mac Dónaill
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине в воскресенье, 22 октября, предусматривает существенное потепление ночью, а днем местами температурные столбики придут к отметке в +28 °С. В противовес теплу, в западных областях следует ожидать дождей, а в Прикарпатье и в Карпатах синоптики предупреждают о порывах ветра. Подробный прогноз погоды читайте дальше.

Об этом говорится на сайтах Meta и Meteoprog.

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Погода в Украине 22 октября

Синоптики прогнозируют, что сегодня, 22 октября, дожди будут заливать запад, на остальной территории осадков не предусматривается. В большинстве областей ветер юго-восточный со скоростью 7-12 м/с, а вот в Карпатах и Прикарпатье шквалы до 15-22 м/с.

Мужчина идет под зонтиком, прячась от дождя.
Человек идет под зонтиком, прячась от дождя. Фото: Times Union

Температура воздуха по областям:

  • центр — Винницкая, Черкасская, Днепропетровская — ночью +10...+17 °С, днем +14...+24 °С;
  • запад — Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Хмельницкая — ночью +14...+19 °С, днем +18...+23 °С;
  • север — Киевская, Черниговская — ночью +6...+11 °С, днем +16...+22 °С;
  • восток — Харьковская, Луганская — ночью +5...+8 °С, днем +15...+17 °С;
  • юг — Херсонская, Одесская, Крым — ночью +16...+21 °С, днем +24...+28 °С.
Люди гуляют в парке в дождливую погоду
Люди гуляют в парке в дождливую погоду. Фото: latimes.com

Напомним, что народный синоптик Наталья Диденко уже обнародовала прогноз погоды на воскресенье, 22 октября. По ее словам, уже известно, когда в Украину придет ощутимое похолодание.

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