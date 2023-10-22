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Синоптики попередили про зливи та шквали до 22 м/с — де сьогодні чекати

22 жовтня 2023 04:30
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні — прогноз від синоптиків на неділю, 22 жовтня
Люди намагаються захиститися від сильного вітру. Фото: Dara Mac Dónaill
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні в неділю, 22 жовтня, передбачає суттєве потепління вночі, а вдень місцями температурні стовпчики дійдуть позначки в +28 °С. На противагу теплу, у західних областях варто чекати дощів, а на Прикарпатті та в Карпатах синоптики попереджають про пориви вітру.  Детальний прогноз погоди читайте далі.

Про це йдеться на сайтах Meta та Meteoprog

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Погода в Україні 22 жовтня

Синоптики прогнозують, що сьогодні, 22 жовтня, дощі заливатимуть захід, на решті території опадів не передбачається. У більшості областей вітер південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с, а от в Карпатах та на Прикарпатті шквали до 15-22 м/с.

Чоловік йде під парасолею, ховаючись від дощу
Чоловік йде під парасолею, ховаючись від дощу. Фото: Times Union

Температура повітря по областях:

  • центр — Вінницька, Черкаська, Дніпропетровська — вночі +10...+17 °С, вдень +14...+24 °С;
  • захід — Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Хмельницька — вночі +14...+19 °С, вдень +18...+23 °С;
  • північ — Київська, Чернігівська — вночі +6...+11 °С, вдень +16...+22 °С;
  • схід — Харківська, Луганська — вночі +5...+8 °С, вдень +15...+17 °С;
  • південь — Херсонська, Одеська, Крим — вночі +16...+21 °С, вдень +24...+28 °С.
Люди гуляють в парку в дощову погоду
Люди гуляють в парку в дощову погоду. Фото: latimes.com

Нагадаємо, що народна синоптикиня Наталка Діденко вже оприлюднила прогноз погоди на неділю, 22 жовтня. За її словами, вже відомо, коли в Україну прийде відчутне похолодання

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