Погода в Україні — прогноз від синоптиків на неділю, 22 жовтня

Синоптики попередили про зливи та шквали до 22 м/с — де сьогодні чекати
Погода в Україні в неділю, 22 жовтня, передбачає суттєве потепління вночі, а вдень місцями температурні стовпчики дійдуть позначки в +28 °С. На противагу теплу, у західних областях варто чекати дощів, а на Прикарпатті та в Карпатах синоптики попереджають про пориви вітру. Детальний прогноз погоди читайте далі.
Про це йдеться на сайтах Meta та Meteoprog.
Погода в Україні 22 жовтня
Синоптики прогнозують, що сьогодні, 22 жовтня, дощі заливатимуть захід, на решті території опадів не передбачається. У більшості областей вітер південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с, а от в Карпатах та на Прикарпатті шквали до 15-22 м/с.
Температура повітря по областях:
- центр — Вінницька, Черкаська, Дніпропетровська — вночі +10...+17 °С, вдень +14...+24 °С;
- захід — Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Хмельницька — вночі +14...+19 °С, вдень +18...+23 °С;
- північ — Київська, Чернігівська — вночі +6...+11 °С, вдень +16...+22 °С;
- схід — Харківська, Луганська — вночі +5...+8 °С, вдень +15...+17 °С;
- південь — Херсонська, Одеська, Крим — вночі +16...+21 °С, вдень +24...+28 °С.
Нагадаємо, що народна синоптикиня Наталка Діденко вже оприлюднила прогноз погоди на неділю, 22 жовтня. За її словами, вже відомо, коли в Україну прийде відчутне похолодання.
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