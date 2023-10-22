Погода в Україні — прогноз від синоптиків на неділю, 22 жовтня

Люди намагаються захиститися від сильного вітру. Фото: Dara Mac Dónaill

Погода в Україні в неділю, 22 жовтня, передбачає суттєве потепління вночі, а вдень місцями температурні стовпчики дійдуть позначки в +28 °С. На противагу теплу, у західних областях варто чекати дощів, а на Прикарпатті та в Карпатах синоптики попереджають про пориви вітру. Детальний прогноз погоди читайте далі.

Про це йдеться на сайтах Meta та Meteoprog.

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Погода в Україні 22 жовтня

Синоптики прогнозують, що сьогодні, 22 жовтня, дощі заливатимуть захід, на решті території опадів не передбачається. У більшості областей вітер південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с, а от в Карпатах та на Прикарпатті шквали до 15-22 м/с.

Чоловік йде під парасолею, ховаючись від дощу. Фото: Times Union

Температура повітря по областях:

центр — Вінницька, Черкаська, Дніпропетровська — вночі +10...+17 °С, вдень +14...+24 °С;

— вночі +10...+17 °С, вдень +14...+24 °С; захід — Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Хмельницька — вночі +14...+19 °С, вдень +18...+23 °С;

— вночі +14...+19 °С, вдень +18...+23 °С; північ — Київська, Чернігівська — вночі +6...+11 °С, вдень +16...+22 °С;

— вночі +6...+11 °С, вдень +16...+22 °С; схід — Харківська, Луганська — вночі +5...+8 °С, вдень +15...+17 °С;

— вночі +5...+8 °С, вдень +15...+17 °С; південь — Херсонська, Одеська, Крим — вночі +16...+21 °С, вдень +24...+28 °С.

Люди гуляють в парку в дощову погоду. Фото: latimes.com

Нагадаємо, що народна синоптикиня Наталка Діденко вже оприлюднила прогноз погоди на неділю, 22 жовтня. За її словами, вже відомо, коли в Україну прийде відчутне похолодання.