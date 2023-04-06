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Синоптики предупредили о сильных осадках: в каких областях ожидается дождь сегодня

6 апреля 2023 07:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Какой будет погода 6 апреля
Погода на 6 апреля
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 6 апреля, по всей территории Украины будет облачно. В ряде областей ожидается мокрый снег и дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Подробности

В западных областях Украины ожидается умеренный мокрый снег и дождь, в Прикарпатье, ночью и в Хмельницкой области — значительные осадки. Синоптики рассказали, что на дорогах будет кое-где гололедица.

Ветер преимущественно северный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла. В Карпатах ночью 4-9° мороза, днем около 0°.

На остальной территории небольшой, ночью в большинстве северных, центральных и Одесской областях умеренный дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, днем 8-13°, в восточных областях — до 16°.

Погода 6 апреля

Прогноз погоды по Киевской области

Сегодня, 6 апреля, облачно. Ночью ожидается умеренный, днем небольшой дождь.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • По области ночью 4-9° тепла, днем 8-13°;
  • по Киеву ночью 6-8° тепла, днем 9-11°.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

В течение суток в Черновицкой, ночью в Хмельницкой, Тернопольской, днем и во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается мокрый снег и дождь.

Объявлен первый уровень опасности.

Погода 6 апреля

Снеголавинная ситуация

Значительная снеголавинная опасность третьего уровня, в связи со снегопадами, будет на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.

Умеренная снеголавинная опасность второго уровня находится на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

Погода 6 апреля

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Народный синоптик рассказала, что сегодня, 6 апреля, почти по всей Украине будет снег или дождь.

"В западные области Украины надвигается циклон Norbert, который обусловит в очередной раз сложную погоду — снег, мокрый снег, сильный северо-западный ветер, местами налипание мокрого снега, ну, а если снег и порывистый ветер — то метель", — рассказала Диденко.

погода в Украине

На севере, востоке и южной части Украины ожидается дождь. В центральных областях вероятность осадков наименьшая, только в Винницкой области пройдет дождь, местами с мокрым снегом.

Ветер будет преобладать на северо-западе, в большинстве областей, кроме восточных, возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха самой высокой и дальше будет в восточной части Украины, +12+16 градусов.

"Нетрадиционно упадет вниз температура на юге, сегодня там какие-то хилые +8+11 градусов. На юге!", — рассказала Диденко.

В северных и центральных областях ожидается +10+13 градусов, только Винницкая область будет отличаться более холодной погодой, днем +6+9 градусов.

Холоднее всего будет в западных регионах, там сегодня всего +1+6 градусов.

В столице предполагается дождь, порывистый некомфортный ветер и около 10 градусов тепла.

Прогноз погоды от Станислава Щедрина

"Говорю с большой уверенностью, стойкого и летнего потепления до 15-16 апреля ждать не стоит", — спрогнозировал синоптик.

Щедрин рассказал, что надеяться на тепло можно только после Пасхи.

Погода 6 апреля

Напомним, что март закончился холодной погодой. В начале апреля синоптики прогнозируют, что погода придет со скромным потеплением.

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