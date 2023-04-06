Якою буде погода 6 квітня

Погода на 6 квітня

Сьогодні, 6 квітня, по всій території України буде хмарно. У низці областей очікується мокрий сніг та дощ.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Деталі

У західних областях України очікується помірний мокрий сніг та дощ, на Прикарпатті, вночі і на Хмельниччині — значні опади. Синоптики розповіли, що на дорогах буде подекуди ожеледиця.

Вітер переважно північний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла. У Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень — близько 0°.

На решті території буде невеликий, вночі у більшості північних, центральних та Одеській областях помірний дощ. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°, у східних областях — до 16°.

Прогноз погоди по Київській області

Сьогодні, 6 квітня, буде хмарно. Вночі очікується помірний, вдень невеликий дощ.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

по області вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°;

по Києву вночі 6-8° тепла, вдень 9-11°.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

Протягом доби в Чернівецькій, вночі у Хмельницькій, Тернопільській, вдень і у Львівській та Івано-Франківській областях очікується значний мокрий сніг та дощ.

Оголошено перший рівень небезпеки.

Сніголавинна ситуація

Значна сніголавинна небезпека третього рівня, у зв’язку зі снігопадами буде на високогiр'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей.

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Помірна сніголавинна небезпека другого рівня утримується на високогiр'ї західної та центральної частини Закарпатської області.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Народна синоптикиня розповіла, що сьогодні, 6 квітня, майже по всій Україні буде сніг або дощ.

"У західні області України насувається циклон Norbert, який зумовить вчергове складну погоду — сніг, мокрий сніг, сильний північно-західний вітер, місцями налипання мокрого снігу, ну, а якщо сніг та рвучкий вітер — то й хуртовина", — розповіла Діденко.

На півночі, сході та в південній частині України очікується дощ. У центральних областях ймовірність опадів найменша, лише на Вінниччині пройде дощ, місцями з мокрим снігом.

Вітер переважатиме північно-західного напрямку, у більшості областей, окрім східних, можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря найвищою й далі буде в східній частині України, +12+16 градусів.

"Нетрадиційно впаде вниз температура на півдні, сьогодні там якісь кволі +8+11 градусів. На півдні!", — розповіла Діденко.

У північних областях та центральних очікується +10+13 градусів, лише Вінниччина вирізнятиметься холоднішою погодою, вдень +6+9 градусів.

Найхолодніше буде у західних регіонах, там сьогодні усього +1+6 градусів.

В столиці передбачається дощ, рвучкий некомфортний вітер та близько 10 градусів тепла.

Прогноз погоди від Станіслава Щедріна

"Говорю з великою впевненістю, стійкого та літнього потепління аж до 15-16 квітня чекати не варто", — спрогнозував синоптик.

Щедрін розповів, що сподіватися на тепло можна аж після Великодня.

Нагадаємо, що березень закінчився холодною погодою. На початок квітня синоптики прогнозують, що погода прийде зі скромним потеплінням.