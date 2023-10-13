Погода в Украине — прогноз от синоптиков на пятницу, 13 октября

Синоптики предупредили сегодня о ливнях в ряде областей
Погода в Украине в пятницу, 13 октября, будет пасмурной, только в Киевской, Черниговской и Одесской областях выглянет солнце. Однако в большинстве регионов следует ожидать дождей. Сегодня температура воздуха днем будет варьироваться от +13°С до +20°С. Подробный прогноз погоды читайте дальше.
Об этом говорится на сайтах Meta и Meteoprog.
Погода в Украине 13 октября
За прогнозом синоптиков, в пятницу, 13 октября, ожидается дождь в большинстве центральных и южных областей, а также в отдельных северных и Харьковской. На юге без осадков.
Центральный регион Украины
Винницкая область — пасмурная и дождливая погода. Ветер юго-западный со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха — ночью +10-12 °С, днем +13-15 °С.
Днепропетровская область — пасмурно, но без осадков. Ветер переменных направлений со скоростью 3-7 м/с. Температура воздуха — ночью +9-11 °С, днем +15-17 °С.
Западный регион Украины
Львовская область — переменная облачность и небольшой дождь. Ветер западный со скоростью 2-5 м/с. Температура воздуха — ночью +12-14 °С, днем +17-19 °С.
Хмельницкая область — облачная и дождливая погода. Ветер западный со скоростью 3-4 м/с. Температура воздуха — ночью +12-14 °С, днем +17-19 °С.
Черновецкая область — облачно и без осадков. Ветер переменных направлений со скоростью 2-4 м/с. Температура воздуха — ночью +14-16 °С, днем +18-20 °С.
Северный регион Украины
Киевская область — переменная облачность, а также небольшой дождь. Ветер переменных направлений со скоростью 4-6 м/с. Температура воздуха — ночью +14-16 °С, днем +16-18 °С.
Сумская область — облачная и дождливая погода. Ветер переменных направлений со скоростью 4-9 м/с. Температура воздуха — ночью +13-15 °С, днем +16-18 °С.
Восточный регион Украины
Харьковская область — пасмурно и небольшие осадки. Ветер юго-западный со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха — ночью +10-12 °С, днем +13-15 °С.
Луганская область — пасмурно, без дождя. Ветер юго-западный 4-6 м/с. Температура воздуха — ночью +5-7 °С, днем +15-17 °С.
Южный регион Украины
Запорожская область –— пасмурно, однако дождей не предусматривается. Ветер юго-западный со скоростью 4-6 м/с. Температура воздуха — ночью +8-10 °С, днем +16-18 °С.
Херсонская область — пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный со скоростью 4-5 м/с. Температура воздуха — ночью +11-13 °С, днем +19-21 °С.
Одесская область — переменная облачность, без дождя. Ветер переменных направлений со скоростью 2-9 м/с. Температура воздуха — ночью +13-15 °С, днем +18-20 °С.
Напомним, что в октябре 2023 украинцев ожидает умеренно теплая погода с небольшим количеством осадков. В общем, в течение этого месяца ожидается преобладание антициклонной циркуляции.