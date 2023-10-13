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Синоптики предупредили сегодня о ливнях в ряде областей

13 октября 2023 05:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине — прогноз от синоптиков на пятницу, 13 октября
Люди на улице защищаются от ветра и дождя под зонтиками. Фото: google.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в пятницу, 13 октября, будет пасмурной, только в Киевской, Черниговской и Одесской областях выглянет солнце. Однако в большинстве регионов следует ожидать дождей. Сегодня температура воздуха днем будет варьироваться от +13°С до +20°С. Подробный прогноз погоды читайте дальше.

Об этом говорится на сайтах Meta и Meteoprog.

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Погода в Украине 13 октября

За прогнозом синоптиков, в пятницу, 13 октября, ожидается дождь в большинстве центральных и южных областей, а также в отдельных северных и Харьковской. На юге без осадков.

Центральный регион Украины

Винницкая область — пасмурная и дождливая погода. Ветер юго-западный со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха — ночью +10-12 °С, днем +13-15 °С.

Днепропетровская область — пасмурно, но без осадков. Ветер переменных направлений со скоростью 3-7 м/с. Температура воздуха — ночью +9-11 °С, днем +15-17 °С.

Западный регион Украины

Львовская область — переменная облачность и небольшой дождь. Ветер западный со скоростью 2-5 м/с. Температура воздуха — ночью +12-14 °С, днем +17-19 °С.

Хмельницкая область — облачная и дождливая погода. Ветер западный со скоростью 3-4 м/с. Температура воздуха — ночью +12-14 °С, днем +17-19 °С.

Черновецкая область — облачно и без осадков. Ветер переменных направлений со скоростью 2-4 м/с. Температура воздуха — ночью +14-16 °С, днем +18-20 °С.

Северный регион Украины

Киевская область — переменная облачность, а также небольшой дождь. Ветер переменных направлений со скоростью 4-6 м/с. Температура воздуха — ночью +14-16 °С, днем +16-18 °С.

Сумская область — облачная и дождливая погода. Ветер переменных направлений со скоростью 4-9 м/с. Температура воздуха — ночью +13-15 °С, днем +16-18 °С.

Восточный регион Украины

Харьковская область — пасмурно и небольшие осадки. Ветер юго-западный со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха — ночью +10-12 °С, днем +13-15 °С.

Луганская область — пасмурно, без дождя. Ветер юго-западный 4-6 м/с. Температура воздуха — ночью +5-7 °С, днем +15-17 °С.

Южный регион Украины

Запорожская область –— пасмурно, однако дождей не предусматривается. Ветер юго-западный со скоростью 4-6 м/с. Температура воздуха — ночью +8-10 °С, днем +16-18 °С.

Херсонская область — пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный со скоростью 4-5 м/с. Температура воздуха — ночью +11-13 °С, днем +19-21 °С.

Одесская область — переменная облачность, без дождя. Ветер переменных направлений со скоростью 2-9 м/с. Температура воздуха — ночью +13-15 °С, днем +18-20 °С.

Напомним, что в октябре 2023 украинцев ожидает умеренно теплая погода с небольшим количеством осадков. В общем, в течение этого месяца ожидается преобладание антициклонной циркуляции.

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