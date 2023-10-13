Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Синоптики попередили сьогодні про зливи в низці областей arrow

Синоптики попередили сьогодні про зливи в низці областей

13 жовтня 2023 05:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні — прогноз від синоптиків на п'ятницю, 13 жовтня
Люди на вулиці захищаються від вітру й дощу під парасолями. Фото: google.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні в п'ятницю, 13 жовтня, буде похмурою, лише в Київській, Чернігівській та Одеській областях виблисне сонце. Однак у більшості регіонів слід чекати дощів. Сьогодні температура повітря вдень варіюватиметься від +13 °С до +20 °С. Детальний прогноз погоди читайте далі.

Про це йдеться на сайтах Meta та Meteoprog.

Читайте також:

Погода в Україні 13 жовтня

За прогнозом синоптиків, у п'ятницю, 13 жовтня, очікується дощ у більшості центральних та південних областей, а також окремих північних та Харківській. На півдні країни без опадів.

Центральний регіон України

Вінницька область — похмура й дощова погода. Вітер південно-західний зі швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря — вночі +10-12 °С, вдень +13-15 °С.

Дніпропетровська область — похмуро, однак без опадів. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-7 м/с. Температура повітря — вночі +9-11 °С, вдень +15-17 °С.

Західний регіон України

Львівська область — мінлива хмарність та невеликий дощ. Вітер західний зі швидкістю 2-5 м/с. Температура повітря — вночі +12-14 °С, вдень +17-19 °С.

Хмельницька область — хмарна й дощова погода. Вітер західний зі швидкістю 3-4 м/с. Температура повітря — вночі +12-14 °С, вдень +17-19 °С.

Чернівецька область — хмарно й без опадів. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 2-4 м/с. Температура повітря — вночі +14-16 °С, вдень +18-20 °С.

Північний регіон України

Київська область — мінлива хмарність, а також невеликий дощ. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 4-6 м/с. Температура повітря — вночі +14-16 °С, вдень +16-18 °С.

Сумська область — хмарна й дощова погода. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 4-9 м/с. Температура повітря — вночі + 13-15 °С, вдень +16-18 °С.

Східний регіон України

Харківська область — похмуро та незначні опади. Вітер південно-західний зі швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря — вночі +10-12 °С, вдень +13-15 °С.

Луганська область — похмуро, без дощу. Вітер південно-західний зі швидкістю 4-6 м/с. Температура повітря — вночі +5-7 °С, вдень +15-17 °С.

Південний регіон України

Запорізька область — похмуро, однак дощів не передбачається.  Вітер південно-західний зі швидкістю 4-6 м/с. Температура повітря — вночі +8-10 °С, вдень +16-18 °С.

Херсонська область — похмуро, без опадів. Вітер північно-західний зі швидкістю 4-5 м/с. Температура повітря — вночі +11-13 °С, вдень +19-21 °С.

Одеська область — мінлива хмарність, без дощу. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 2-9 м/с. Температура повітря — вночі +13-15 °С, вдень +18-20 °С.

Нагадаємо, що в жовтні 2023 року українців очікує помірно тепла погода з невеликою кількістю опадів. Загалом протягом цього місяця очікується переважання антициклонної циркуляції.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

На авто для ЗСУ менше, ніж на знесення будинку: бюджет Чернівців на армію у 2023 році

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз