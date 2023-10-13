Погода в Україні — прогноз від синоптиків на п'ятницю, 13 жовтня

Люди на вулиці захищаються від вітру й дощу під парасолями. Фото: google.com

Погода в Україні в п'ятницю, 13 жовтня, буде похмурою, лише в Київській, Чернігівській та Одеській областях виблисне сонце. Однак у більшості регіонів слід чекати дощів. Сьогодні температура повітря вдень варіюватиметься від +13 °С до +20 °С. Детальний прогноз погоди читайте далі.

Про це йдеться на сайтах Meta та Meteoprog.

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Погода в Україні 13 жовтня

За прогнозом синоптиків, у п'ятницю, 13 жовтня, очікується дощ у більшості центральних та південних областей, а також окремих північних та Харківській. На півдні країни без опадів.

Центральний регіон України

Вінницька область — похмура й дощова погода. Вітер південно-західний зі швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря — вночі +10-12 °С, вдень +13-15 °С.

Дніпропетровська область — похмуро, однак без опадів. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-7 м/с. Температура повітря — вночі +9-11 °С, вдень +15-17 °С.

Західний регіон України

Львівська область — мінлива хмарність та невеликий дощ. Вітер західний зі швидкістю 2-5 м/с. Температура повітря — вночі +12-14 °С, вдень +17-19 °С.

Хмельницька область — хмарна й дощова погода. Вітер західний зі швидкістю 3-4 м/с. Температура повітря — вночі +12-14 °С, вдень +17-19 °С.

Чернівецька область — хмарно й без опадів. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 2-4 м/с. Температура повітря — вночі +14-16 °С, вдень +18-20 °С.

Північний регіон України

Київська область — мінлива хмарність, а також невеликий дощ. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 4-6 м/с. Температура повітря — вночі +14-16 °С, вдень +16-18 °С.

Сумська область — хмарна й дощова погода. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 4-9 м/с. Температура повітря — вночі + 13-15 °С, вдень +16-18 °С.

Східний регіон України

Харківська область — похмуро та незначні опади. Вітер південно-західний зі швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря — вночі +10-12 °С, вдень +13-15 °С.

Луганська область — похмуро, без дощу. Вітер південно-західний зі швидкістю 4-6 м/с. Температура повітря — вночі +5-7 °С, вдень +15-17 °С.

Південний регіон України

Запорізька область — похмуро, однак дощів не передбачається. Вітер південно-західний зі швидкістю 4-6 м/с. Температура повітря — вночі +8-10 °С, вдень +16-18 °С.

Херсонська область — похмуро, без опадів. Вітер північно-західний зі швидкістю 4-5 м/с. Температура повітря — вночі +11-13 °С, вдень +19-21 °С.

Одеська область — мінлива хмарність, без дощу. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 2-9 м/с. Температура повітря — вночі +13-15 °С, вдень +18-20 °С.

Нагадаємо, що в жовтні 2023 року українців очікує помірно тепла погода з невеликою кількістю опадів. Загалом протягом цього місяця очікується переважання антициклонної циркуляції.