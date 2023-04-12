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Синоптики прогнозируют дожди и ветер: где в Украине будет холоднее всего

12 апреля 2023 06:35
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Какая погода будет 12 апреля в Украине.
Какая погода в Украине 12 апреля. Фото: google.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 12 апреля, в Украине снова похолодает. Хотя синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, в ряде областей ожидается дождь и ветер.

Об этом сообщают народные синоптики Наталья Диденко и Станислав Щедрин.

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Погода по Украине

Сегодня, 12 апреля, на территории Украины будет облачно с прояснениями, местами дожди.

Температура воздуха днем 5-10°, в западных областях ночью 2-7° тепла; днем 8-13° тепла, в южных областях и Закарпатье до 16°; в Карпатах ночью около 0°, днем 2-7° тепла.

Погода в Украине. Фото: google.com

Погода в Киеве

Сегодня, 12 апреля, в столице Украины тоже похолодает. Температура воздуха будет до +10 градусов. В Киеве ожидаются дожди и порывистый ветер.

Прогноз погоды от Наталки Диденко.

Дневная температура воздуха сегодня составит +9...+12 градусов. Тепло будет только на юге Украины. Диденко прогнозирует, что там будет +12…+16 градусов.

Прогноз погоды от Станислава Щедрина.

Синоптик рассказал, что вчера, 11 апреля, в Украину поступил новый мощный циклон Черного моря. В целом в стране будет не слишком удобная погода для весны.

Щедрин рассказал, что сегодня по всей территории Украины ожидаются дожди и местами с грозами.

Напомним, что 16 апреля христиане восточного обряда будут отмечать большой праздник - Пасху. Синоптики рассказали, какая будет погода всю Страстную неделю.

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