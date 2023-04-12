Яка погода буде 12 квітня в Україні

Синоптики прогнозують дощі й вітер: де в Україні буде найхолодніше
Сьогодні, 12 квітня, в Україні знову похолоднішає. Хоч синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, однак у низці областей очікується дощ та вітер.
Про це повідомляють народні синоптики Наталка Діденко та Станіслав Щедрін.
Погода по Україні
Сьогодні, 12 квітня, на території України буде хмарно з проясненнями, подекуди дощі.
Температура повітря вдень 5-10°, у західних областях вночі 2-7° тепла; вдень 8-13° тепла, у південних областях та на Закарпатті до 16°; у Карпатах вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.
Погода в Києві
Сьогодні, 12 квітня, у столиці України також похолоднішає. Температура повітря буде до +10 градусів. У Києві очікуються дощі та рвучкий вітер.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Денна температура повітря сьогодні становитиме +9...+12 градусів. Тепло буде лише на півдні України. Діденко прогнозує, що там буде +12...+16 градусів.
Прогноз погоди від Станіслава Щедріна
Синоптик розповів, що вчора, 11 квітня, до України надійшов новий потужний циклон з Чорного моря. Загалом в країні буде не надто комфортна погода для весни.
Щедрін розповів, що сьогодні по всій території України очікуються дощі та подекуди з грозами.
Нагадаємо, що 16 квітня християни східного обряду відзначатимуть велике свято — Великдень. Синоптики розповіли, яка буде погода весь Страсний тиждень.