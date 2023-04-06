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Синоптики рассказали, какие области продолжит засыпать снегом: прогноз погоды на завтра

6 апреля 2023 18:04
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Какой будет погода 7 апреля: подробный прогноз от Укргидрометцентра
В ряде регионов Украины продолжит царить снежная непогода
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 7 апреля, в западных областях Украины продолжатся снегопады. Также в ряде регионов ожидаются дожди.

Об этом говорится в прогнозе от Укргидрометцентра.

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Прогноз погоды в Украине на 7 апреля.

В Украине на Благовещение ожидается облачная погода с прояснениями.

В северо-восточных и восточных областях умеренные дожди; температура ночью 4-9° тепла, днем 12-17°.

В Закарпатье и Прикарпатье мокрый снег, местами налипание мокрого снега, ночью на дорогах местами гололедица; температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

На остальной территории без существенных осадков, лишь в Днепропетровской, Запорожской местами в Киевской областях небольшой дождь; температура ночью 1-6° тепла, днем 6-11°.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Погода в Украине 7 апреля 2023

Прогноз погоды по Киевской области на 7 апреля

В Киевской области завтра будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

  • по области ночью 1-6° тепла, днем 6-11°;
  • в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 9-11°.

Предупреждение об опасных явлениях

Синоптики предупреждают, что значительная снеголавинная опасность (3 уровень) в связи со снегопадами удерживается 6-7 апреля на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей. Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.

Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) содержится 6-7 апреля на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

Лавинная опасность 7 апреля 2023

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве зафиксировали новый погодный рекорд. За сутки, 5 апреля, в Киеве выпало наибольшее количество осадков почти за сотню лет — 20,6 мм.

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