Якою буде погода 7 квітня: детальний прогноз від Укргідрометцентру

У низці регіонів України продовжить панувати снігова негода

Завтра, 7 квітня, у західних областях України продовжаться снігопади. Також у низці регіонів очікуються дощі.

Про це йдеться у прогнозі від Укргідрометцентру.

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Прогноз погоди в Україні на 7 квітня

В Україні на Благовіщення очікується хмарна погода з проясненнями.

У північно-східних та східних областях помірні дощі; температура вночі 4-9° тепла, вдень 12-17°.

На Закарпатті та Прикарпатті мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, вночі на дорогах подекуди ожеледиця; температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

На решті території без істотних опадів, лише в Дніпропетровській, Запорізькій, місцями в Київській областях невеликий дощ; температура вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди по Київщині на 7 квітня

На Київщині завтра буде хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря становитиме:

по області вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°;

у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 9-11°.

Попередження про небезпечні явища

Синоптики попереджають, що значна сніголавинна небезпека (3 рівень), у зв’язку зі снігопадами, утримується 6-7 квітня на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей. Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), утримується 6-7 квітня на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві зафіксували новий погодний рекорд. За добу, 5 квітня, у Києві випала найбільша кількість опадів за майже сотню років — 20,6 мм.