Погода в Украине - прогноз от синоптиков на вторник, 17 октября

Люди в теплой одежде на улице. Фото: boston.com

Во вторник, 17 октября, в Украине будет преобладать пасмурная погода, однако без дождя. Солнце обрадует украинцев лучами в Киевской, Житомирской, Сумской областях. Холоднее всего сегодня будет в центральных и западных областях, где температура воздуха может опуститься ночью до +1 °С. Подробный прогноз погоды читайте дальше.

Об этом говорится на сайтах Meta и Meteoprog.

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Погода в Украине 17 октября

По данным синоптиков, во вторник, 17 октября, в Украине будет сухо, дожди сегодня не прогнозируются. Ветер западный, иногда переменных направлений, с умеренной скоростью.

Температура воздуха:

в центральных областях — Черкасская и Кировоградская — ночью +5-7 °С, днем +8-12 °С;

и — ночью +5-7 °С, днем +8-12 °С; в западных областях — Львовская, Хмельницкая, Черновицкая — ночью +1-6 °С, днем +9-11 °С;

— ночью +1-6 °С, днем +9-11 °С; в северных областях — Киевская и Черниговская — ночью +3-7 °С, днем +8-11 °С;

и — ночью +3-7 °С, днем +8-11 °С; в восточных областях — Харьковская и Луганская — ночью +4-7 °С, днем +9-13 °С;

и — ночью +4-7 °С, днем +9-13 °С; в южных областях — Николаевская, Одесская и Крым — ночью +5-8 °С, днем +12-15 °С.

Напомним, что на этой неделе в Украине будет преобладать погода без осадков, однако в некоторых частях страны ожидаются дожди. К тому же, будут морозы до -4 градусов.