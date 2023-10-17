Погода в Україні — прогноз від синоптиків на вівторок, 17 жовтня

Люди в теплому одязі на вулиці. Фото: boston.com

У вівторок, 17 жовтня, в Україні переважатиме похмурна погода, однак без дощу. Сонце порадує українців промінцями в Київській, Житомирській, Сумській областях. Найхолодніше сьогодні буде в центральних і західних областях, де температура повітря може опуститися вночі до +1 °С. Детальний прогноз погоди читайте далі.

Про це йдеться на сайтах Meta та Meteoprog.

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Погода в Україні 17 жовтня

За даними синоптиків, у вівторок, 17 жовтня, в Україні буде сухо, дощі сьогодні не прогнозуються. Вітер західний, подекуди змінних напрямків, з помірною швидкістю.

Температура повітря:

у центральних областях — Черкаська й Кіровоградська — вночі +5-7 °С, вдень +8-12 °С;

й — вночі +5-7 °С, вдень +8-12 °С; у західних областях — Львівська, Хмельницька, Чернівецька — вночі +1-6 °С, вдень +9-11 °С;

— вночі +1-6 °С, вдень +9-11 °С; у північних областях — Київська й Чернігівська — вночі +3-7 °С, вдень +8-11 °С;

й — вночі +3-7 °С, вдень +8-11 °С; у східних областях — Харківська й Луганська — вночі +4-7 °С, вдень +9-13 °С;

й — вночі +4-7 °С, вдень +9-13 °С; у південних областях — Миколаївська, Одеська й Крим — вночі +5-8 °С, вдень +12-15 °С.

Нагадаємо, що цього тижня в Україні переважатиме погода без опадів, однак в деяких частинах країни очікуються дощі. До того ж будуть морози до -4 градусів.