Погода в Україні — прогноз від синоптиків на вівторок, 17 жовтня

Синоптики розповіли, в які області сьогодні прийде похолодання до +1 °С
У вівторок, 17 жовтня, в Україні переважатиме похмурна погода, однак без дощу. Сонце порадує українців промінцями в Київській, Житомирській, Сумській областях. Найхолодніше сьогодні буде в центральних і західних областях, де температура повітря може опуститися вночі до +1 °С. Детальний прогноз погоди читайте далі.
Про це йдеться на сайтах Meta та Meteoprog.
Погода в Україні 17 жовтня
За даними синоптиків, у вівторок, 17 жовтня, в Україні буде сухо, дощі сьогодні не прогнозуються. Вітер західний, подекуди змінних напрямків, з помірною швидкістю.
Температура повітря:
- у центральних областях — Черкаська й Кіровоградська — вночі +5-7 °С, вдень +8-12 °С;
- у західних областях — Львівська, Хмельницька, Чернівецька — вночі +1-6 °С, вдень +9-11 °С;
- у північних областях — Київська й Чернігівська — вночі +3-7 °С, вдень +8-11 °С;
- у східних областях — Харківська й Луганська — вночі +4-7 °С, вдень +9-13 °С;
- у південних областях — Миколаївська, Одеська й Крим — вночі +5-8 °С, вдень +12-15 °С.
Нагадаємо, що цього тижня в Україні переважатиме погода без опадів, однак в деяких частинах країни очікуються дощі. До того ж будуть морози до -4 градусів.
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