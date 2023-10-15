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Синоптики сегодня предупредили несколько областей Украины о сильных ливнях

15 октября 2023 05:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине - прогноз от синоптиков в воскресенье, 15 октября
Люди идут под дождем. Фото: Google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в воскресенье, 15 октября, будет контрастной. Дожди будут в западных, центральных и северных областях.   Температура будет постоянно меняться. Столбики термометров будут показывать в некоторых областях максимальные +13°С, в остальных —    с   будет достигать +   22°С.  Подробный прогноз погоды читайте дальше.

Об этом говорится на сайтах Meta и Meteoprog.

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Погода в Украине 15 октября

Синоптики отмечают, что сегодня, 15 октября, будет облачно с прояснениями. В западных, северных и центральных областях падают дожди. На остальной территории без осадков.

Центральный регион Украины

  • В Винницкой области — переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +16...+18°С.
  • В Черкасской области — переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 6-7 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +20...+22°С.
  • В Кировоградской области — переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-7 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +20...+22°С.
  • В Полтавской области — небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 5-6 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +19...+21°С.
  • В Днепропетровской области — ясно, без осадков. Ветер южный, 4-5 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +19...+21°С.

Западный регион Украины

  • Во Львовской области — пасмурно, дождь. Ветер переменных направлений, 4-5 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +11...+13°С.
  • В Ровенской области — пасмурно, дождь. Ветер переменных направлений, 4-5 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +13...+15°С.
  • В Тернопольской области — пасмурно, дождь. Ветер переменных направлений, 4-5 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +13...+15°С.
  • В Хмельницкой области — пасмурно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +13...+15°С.
  • В Ивано-Франковской области — пасмурно, дождь. Ветер переменных направлений, 4-5 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +11...+13°С.

Северный регион Украины

  • В Киевской области — переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 5-7 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +17...+19°С.
  • В Житомирской области — облачно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +13...+15°С.
  • На Черниговской области — облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +14...+16°С.
  • В Сумской области — переменная облачность, небольшой дождь. Ветер южный, 6-8 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +18...+20°С.

Восточный регион Украины

  • В Харьковской области — ясно, без осадков. Ветер южный, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +19...+21°С.
  • В Луганской области — ясно, без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +19...+21°С.
  • В Донецкой области — ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +18...+20°С.

Южный регион Украины

  • В Запорожской области — ясно, без осадков. Ветер южный, 4-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +19...+21°С.
  • В Херсонской области — ясно, без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +20...+22°С.
  • В Николаевской области — ясно, без осадков. Ветер южный, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +20...+22°С.
  • В Одесской области — ясно, без осадков. Ветер южный, 6-7 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +20...+22°С.

Напомним, в ближайшее время украинцы ощутят всю силу осенних холодов. При этом температура и дальше будет снижаться.

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