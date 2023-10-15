Погода в Украине - прогноз от синоптиков в воскресенье, 15 октября

Синоптики сегодня предупредили несколько областей Украины о сильных ливнях
Погода в Украине в воскресенье, 15 октября, будет контрастной. Дожди будут в западных, центральных и северных областях. Температура будет постоянно меняться. Столбики термометров будут показывать в некоторых областях максимальные +13°С, в остальных — с будет достигать + 22°С. Подробный прогноз погоды читайте дальше.
Об этом говорится на сайтах Meta и Meteoprog.
Погода в Украине 15 октября
Синоптики отмечают, что сегодня, 15 октября, будет облачно с прояснениями. В западных, северных и центральных областях падают дожди. На остальной территории без осадков.
Центральный регион Украины
- В Винницкой области — переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +16...+18°С.
- В Черкасской области — переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 6-7 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +20...+22°С.
- В Кировоградской области — переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-7 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +20...+22°С.
- В Полтавской области — небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 5-6 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +19...+21°С.
- В Днепропетровской области — ясно, без осадков. Ветер южный, 4-5 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +19...+21°С.
Западный регион Украины
- Во Львовской области — пасмурно, дождь. Ветер переменных направлений, 4-5 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +11...+13°С.
- В Ровенской области — пасмурно, дождь. Ветер переменных направлений, 4-5 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +13...+15°С.
- В Тернопольской области — пасмурно, дождь. Ветер переменных направлений, 4-5 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +13...+15°С.
- В Хмельницкой области — пасмурно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +13...+15°С.
- В Ивано-Франковской области — пасмурно, дождь. Ветер переменных направлений, 4-5 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +11...+13°С.
Северный регион Украины
- В Киевской области — переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 5-7 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +17...+19°С.
- В Житомирской области — облачно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +13...+15°С.
- На Черниговской области — облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +14...+16°С.
- В Сумской области — переменная облачность, небольшой дождь. Ветер южный, 6-8 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +18...+20°С.
Восточный регион Украины
- В Харьковской области — ясно, без осадков. Ветер южный, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +19...+21°С.
- В Луганской области — ясно, без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +19...+21°С.
- В Донецкой области — ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +18...+20°С.
Южный регион Украины
- В Запорожской области — ясно, без осадков. Ветер южный, 4-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +19...+21°С.
- В Херсонской области — ясно, без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +20...+22°С.
- В Николаевской области — ясно, без осадков. Ветер южный, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +20...+22°С.
- В Одесской области — ясно, без осадков. Ветер южный, 6-7 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +20...+22°С.
Напомним, в ближайшее время украинцы ощутят всю силу осенних холодов. При этом температура и дальше будет снижаться.
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