Погода в Україні — прогноз від синоптиків у неділю, 15 жовтня

Люди йдуть під дощем. Фото: Google

Погода в Україні у неділю, 15 жовтня, буде контрасною. Дощі будуть у західних , цент ральних та північних областях. Температура буде постійно мінятися. Стовпчики термометрів показуватимуть в деяких областях максимальні +13°С, у решті — с ягатиме + 22°С. Детальний прогноз погоди читайте далі.

Про це йдеться на сайтах Meta та Meteoprog.

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Погода в Україні 15 жовтня

Синоптики зазначають, що сьогодні, 15 жовтня, буде хмарно з проясненнями. У західних, північних та центральних областях падатимуть дощі. На решті території — без опадів.

Центральний регіон України

На Вінниччині — мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 4-6 м/с. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +16...+18°С.

— мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 4-6 м/с. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +16...+18°С. На Черкащині — мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 6-7 м/с. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +20...+22°С.

— мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 6-7 м/с. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +20...+22°С. На Кіровоградщині — мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-7 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +20...+22°С.

— мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-7 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +20...+22°С. На Полтавщині — невелика хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-6 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +19...+21°С.

— невелика хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-6 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +19...+21°С. На Дніпропетровщині — ясно, без опадів. Вітер південний, 4,-5 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +19...+21°С.

Західний регіон України

На Львівщині — похмуро, дощ. Вітер змінних напрямків, 4-5 м/с. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +11...+13°С.

— похмуро, дощ. Вітер змінних напрямків, 4-5 м/с. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +11...+13°С. На Рівненщині — похмуро, дощ. Вітер змінних напрямків, 4-5 м/с. Температура повітря вночі +14...+16°С, вдень +13...+15°С.

— похмуро, дощ. Вітер змінних напрямків, 4-5 м/с. Температура повітря вночі +14...+16°С, вдень +13...+15°С. На Тернопільщині — похмуро, дощ. Вітер змінних напрямків, 4-5 м/с. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +13...+15°С.

— похмуро, дощ. Вітер змінних напрямків, 4-5 м/с. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +13...+15°С. На Хмельниччині — похмуро, невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +13...+15°С.

— похмуро, невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +13...+15°С. На Івано-Франківщині — похмуро, дощ. Вітер змінних напрямків, 4-5 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +11...+13°С.

Північний регіон України

На Київщині — мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 5-7 м/с. Температура повітря вночі +14...+16°С, вдень +17...+19°С.

— мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 5-7 м/с. Температура повітря вночі +14...+16°С, вдень +17...+19°С. На Житомирщині — хмарно, невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 4-6 м/с. Температура повітря вночі +14...+16°С, вдень +13...+15°С.

— хмарно, невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 4-6 м/с. Температура повітря вночі +14...+16°С, вдень +13...+15°С. На Чернігівщині — мінлива хмарність, невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+17°С, вдень +14...+16°С.

— мінлива хмарність, невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+17°С, вдень +14...+16°С. На Сумщині — мінлива хмарність, невеликий дощ. Вітер південний, 6-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +18...+20°С.

Східний регіон України

На Харківщині — ясно, без опадів. Вітер південний, 4-6 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +19...+21°С.

— ясно, без опадів. Вітер південний, 4-6 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +19...+21°С. На Луганщині — ясно, без опадів. Вітер південний, 3-5 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +19...+21°С.

— ясно, без опадів. Вітер південний, 3-5 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +19...+21°С. На Донеччині — ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-4 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +18...+20°С.

Південний регіон України

На Запоріжжі — ясно, без опадів. Вітер південний, 4 м/с. Температура повітря вночі +10...+12°С, вдень +19...+21°С.

— ясно, без опадів. Вітер південний, 4 м/с. Температура повітря вночі +10...+12°С, вдень +19...+21°С. На Херсонщині — ясно, без опадів. Вітер південний, 3-5 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +20...+22°С.

— ясно, без опадів. Вітер південний, 3-5 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +20...+22°С. На Миколаївщині — ясно, без опадів. Вітер південний, 4-6 м/с. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +20...+22°С.

— ясно, без опадів. Вітер південний, 4-6 м/с. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +20...+22°С. На Одещині — ясно, без опадів. Вітер південний, 6-7 м/с. Температура повітря вночі +14...+16°С, вдень +20...+22°С.

Нагадаємо, найближчим часом українці відчують усю силу осінніх холодів. При цьому температура і надалі буде знижуватися.