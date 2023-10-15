Погода в Україні — прогноз від синоптиків у неділю, 15 жовтня

Синоптики сьогодні попередили кілька областей України про сильні зливи
Погода в Україні у неділю, 15 жовтня, буде контрасною. Дощі будуть у західних , цент ральних та північних областях. Температура буде постійно мінятися. Стовпчики термометрів показуватимуть в деяких областях максимальні +13°С, у решті — с ягатиме + 22°С. Детальний прогноз погоди читайте далі.
Про це йдеться на сайтах Meta та Meteoprog.
Погода в Україні 15 жовтня
Синоптики зазначають, що сьогодні, 15 жовтня, буде хмарно з проясненнями. У західних, північних та центральних областях падатимуть дощі. На решті території — без опадів.
Центральний регіон України
- На Вінниччині — мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 4-6 м/с. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +16...+18°С.
- На Черкащині — мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 6-7 м/с. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +20...+22°С.
- На Кіровоградщині — мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-7 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +20...+22°С.
- На Полтавщині — невелика хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-6 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +19...+21°С.
- На Дніпропетровщині — ясно, без опадів. Вітер південний, 4,-5 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +19...+21°С.
Західний регіон України
- На Львівщині — похмуро, дощ. Вітер змінних напрямків, 4-5 м/с. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +11...+13°С.
- На Рівненщині — похмуро, дощ. Вітер змінних напрямків, 4-5 м/с. Температура повітря вночі +14...+16°С, вдень +13...+15°С.
- На Тернопільщині — похмуро, дощ. Вітер змінних напрямків, 4-5 м/с. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +13...+15°С.
- На Хмельниччині — похмуро, невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +13...+15°С.
- На Івано-Франківщині — похмуро, дощ. Вітер змінних напрямків, 4-5 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +11...+13°С.
Північний регіон України
- На Київщині — мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 5-7 м/с. Температура повітря вночі +14...+16°С, вдень +17...+19°С.
- На Житомирщині — хмарно, невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 4-6 м/с. Температура повітря вночі +14...+16°С, вдень +13...+15°С.
- На Чернігівщині — мінлива хмарність, невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+17°С, вдень +14...+16°С.
- На Сумщині — мінлива хмарність, невеликий дощ. Вітер південний, 6-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +18...+20°С.
Східний регіон України
- На Харківщині — ясно, без опадів. Вітер південний, 4-6 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +19...+21°С.
- На Луганщині — ясно, без опадів. Вітер південний, 3-5 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +19...+21°С.
- На Донеччині — ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-4 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +18...+20°С.
Південний регіон України
- На Запоріжжі — ясно, без опадів. Вітер південний, 4 м/с. Температура повітря вночі +10...+12°С, вдень +19...+21°С.
- На Херсонщині — ясно, без опадів. Вітер південний, 3-5 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +20...+22°С.
- На Миколаївщині — ясно, без опадів. Вітер південний, 4-6 м/с. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +20...+22°С.
- На Одещині — ясно, без опадів. Вітер південний, 6-7 м/с. Температура повітря вночі +14...+16°С, вдень +20...+22°С.
Нагадаємо, найближчим часом українці відчують усю силу осінніх холодів. При цьому температура і надалі буде знижуватися.
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