Скандал на Донбасе: прифронтовой город провел миллионный тендер на ремонт дороги

Курахово после обстрела в апреле. Иллюстративное фото: Нацполиция

Кураховский городской совет провел тендер на ремонт дорог почти за 5 млн гривен. Сейчас город практически пуст — местных жителей эвакуировали.

О намерениях властей "поремонтировать дороги" говорится на сайте закупок prozorro.

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В июле Кураховский городской совет произвел капитальный ремонт дороги. Город расположен всего в 15 километрах от линии фронта и находится под постоянными обстрелами. Однако обновки местные власти все же организовали.

Как говорится в объявлении, отремонтировать должны были ул. Степную, ул. Восточную, ул. Гоголя, ул. Ломоносова, участок дороги от ул. Ушакова до ул. Франко. К тому же дорогу должны сделать и в пгт. Кураховка.

Скриншот тендера на ремонт в Курахово

Это уже не первый случай, когда в Донецкой области заказывают ремонты, несмотря на постоянные обстрелы. Так, в июне 2023 года за ремонт дорог местные власти выложили 160 млн 437 тыс. 740 грн.

Деньги распределили между коммунальными предприятиями и семью подрядчиками. А более трети со всей суммы осело в фирме семьи экспослужащего Донецкой ОГА, осужденного за госпредательство.

Напомним, в Киевской области задержали предпринимателя, который завладел средствами во время ремонта детских заведений.

Также во Львовской области потратят на ремонт моста более 100 млн грн.