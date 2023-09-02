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Скандал на Донбасе: прифронтовой город провел миллионный тендер на ремонт дороги

2 сентября 2023 19:59
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Скандал на Донбасе: прифронтовой город провел миллионный тендер на ремонт дороги
Курахово после обстрела в апреле. Иллюстративное фото: Нацполиция
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Кураховский городской совет провел тендер на ремонт дорог почти за 5 млн гривен. Сейчас город практически пуст — местных жителей эвакуировали.

О намерениях властей "поремонтировать дороги" говорится на сайте закупок prozorro.

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Что известно о скандальном тендере в Курахово

В июле Кураховский городской совет произвел капитальный ремонт дороги. Город расположен всего в 15 километрах от линии фронта и находится под постоянными обстрелами. Однако обновки местные власти все же организовали.

Как говорится в объявлении, отремонтировать должны были ул. Степную, ул. Восточную, ул. Гоголя, ул. Ломоносова, участок дороги от ул. Ушакова до ул. Франко. К тому же дорогу должны сделать и в пгт. Кураховка.

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Скриншот тендера на ремонт в Курахово

Это уже не первый случай, когда в Донецкой области заказывают ремонты, несмотря на постоянные обстрелы. Так, в июне 2023 года за ремонт дорог местные власти выложили 160 млн 437 тыс. 740 грн.

Деньги распределили между коммунальными предприятиями и семью подрядчиками. А более трети со всей суммы осело в фирме семьи экспослужащего Донецкой ОГА, осужденного за госпредательство.

Напомним, в Киевской области задержали предпринимателя, который завладел средствами во время ремонта детских заведений.

Также во Львовской области потратят на ремонт моста более 100 млн грн.

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