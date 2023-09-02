Скандал на Донбасі: прифронтове місто провело мільйонний тендер на ремонт дороги

Курахове після обстрілу у квітні. Ілюстративне фото: Нацполіція

Курахівська міська рада провела тендер на ремонт доріг за майже 5 млн гривень. Наразі місто практичн порожнє — місцевих жителів евакуювали.

Про наміри влади "поремонтувати дороги" йдеться на сайті закупівель prozorro.

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У липні Курахівська міська рада провела капітальний ремонт дороги. Місто знаходиться всього за 15 кілометрів від лінії фронту та перебуває під постійними обстрілами. Однак обновки місцеа влада все ж організувала.

Як йдеться у оголошенні відремонтувати мали вул. Степна, вул. Східна, вул. Гоголя, вул. Ломоносова, ділянка дороги від вул. Ушакова до вул. Франка. До того ж дорогу мали б зробити і у смт. Курахівка.

Скриншот тендеру на ремонт у Кураховому

Це вже не перший випадок, коли на Донеччині замовляють ремонти, незважаючи на постійні обстріли. Так, у червні 2023 року за ремонти доріг місцева влада виклала 160 млн 437 тис. 740 грн.

Гроші розподілили між комунальними підприємствами та сімома підрядниками. А більш як третина з усієї суми осіла у фірмі родини експосадовця Донецької ОДА, засудженого за держзраду.

Нагадаємо, на Київщині затримали підприємця, який заволодів коштами під час ремонту дитячих закладів.

Також на Львівщині витратять на ремонт мосту понад 100 млн грн.