Скандал на конкурсе Мисс Вселенная — украинку и россиянку посадили рядом

Украинка Ангелина Усанова (справа) и россиянка Маргарита Голубова на вечеринке по случаю торжественных мероприятий к Мисс Вселенная-2023. Фото: скриншот

Претенденток на звание Мисс Вселенная-2023 украинку и россиянку посадили рядом на вечеринке. Представительница Украины отреагировала негативно.

Видео с вечеринки распространяют соцсети.

Читайте также:

Что известно о скандале на вечеринке по случаю конкурса Мисс Вселенная

Так, сейчас проходит подготовка к конкурсу красоты Мисс Вселенная-2023, который запланирован на 18 ноября. Все участники собрались полным составом.

На вечеринке по случаю проведения конкурса украинку из Киева 26-летнюю Ангелину Усанову организаторы посадили рядом с россиянкой Маргаритой Голубовой. К тому же их разместили не просто за одним столом, а бок о бок.

Реакцию представительницы Украины заметно невооруженным глазом — девушка потупилась и даже не смотрит в сторону конкурсантки из страны-агрессорки.

Напомним, что в США прошел известный конкурс красоты Ms. Transcontinental 2024, на котором победила украинка. Победительницей стала общественная деятельница Елена Бринза из Запорожья.