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Скандал на конкурсе Мисс Вселенная — украинку и россиянку посадили рядом

10 ноября 2023 00:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Скандал на конкурсе Мисс Вселенная — украинку и россиянку посадили рядом
Украинка Ангелина Усанова (справа) и россиянка Маргарита Голубова на вечеринке по случаю торжественных мероприятий к Мисс Вселенная-2023. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Претенденток на звание Мисс Вселенная-2023 украинку и россиянку посадили рядом на вечеринке. Представительница Украины отреагировала негативно.

Видео с вечеринки распространяют соцсети.

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Что известно о скандале на вечеринке по случаю конкурса Мисс Вселенная

Так, сейчас проходит подготовка к конкурсу красоты Мисс Вселенная-2023, который запланирован на 18 ноября. Все участники собрались полным составом.

На вечеринке по случаю проведения конкурса украинку из Киева 26-летнюю Ангелину Усанову организаторы посадили рядом с россиянкой Маргаритой Голубовой. К тому же их разместили не просто за одним столом, а бок о бок.

Реакцию представительницы Украины заметно невооруженным глазом — девушка потупилась и даже не смотрит в сторону конкурсантки из страны-агрессорки.

Напомним, что в США прошел известный конкурс красоты Ms. Transcontinental 2024, на котором победила украинка. Победительницей стала общественная деятельница Елена Бринза из Запорожья.

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