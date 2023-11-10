Скандал на конкурсі Міс Всесвіт — українку й росіянку посадили поруч

Українка Ангеліна Усанова (праворуч) та росіянка Маргарита Голубова на вечірці з нагоди урочистих заходів до Міс Всесвіт-2023. Фото: скриншот

Претенденток на звання Міс Всесвіт-2023 українку та росіянку посадили поруч на вечірці. Представниця України відреагувала негативно.

Відео з вечірки поширюють соцмережі.

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Так, наразі відбувається підготовка до конкурсу краси Міс Всесвіт-2023, який запланований на 18 листопада. Усі учасниці зібралися повним обсягом.

На вечірці з нагоди проведення конкурсу українку з Києва 26-річну Ангеліну Усанову організатори посадили поруч із росіянкою Маргаритою Голубовою. До того ж їх розмістили не просто за одним столом, а пліч-о-пліч.

Реакцію представниці України помітно неозброєним оком — дівчина опустила погляд і навіть не повертається в бік конкурсантки з країни-агресорки.

Нагадаємо, що в США відбувся відомий конкурс краси Ms. Transcontinental 2024, на якому перемогла українка. Переможницею стала громадська діячка Олена Бринза з Запоріжжя.