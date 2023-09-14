Скандал в Укрзализныце: женщину с инвалидностью посадили в обычный вагон

Пассажирка София Грубова. Фото: facebook.com/sofiia.hrubova

Женщина с инвалидностью София Грубова из Днепра столкнулась с проблемой при путешествии на поезде: ей пришлось провести 18 часов без доступа к туалету. Дело в том, что на маршруте Львов-Днепр ее посадили в обычный вагон.

Об этом пассажирка сообщила в соцсетях.

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Суть скандала

Ранее София не сталкивалась с подобными трудностями во время путешествий на украинских железных дорогах. На этот раз в предыдущем вагоне, в котором она планировала поехать, не было мест, поэтому Грубова решила отправиться на следующий день. Однако ее место находилось в старом вагоне, где туалет был недоступен, и она была вынуждена оставаться на своем месте все время пути.

В свою очередь, Укрзализныця признала, что произошел непредвиденный инцидент, из-за которого пришлось изменить вагон с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями.

Компания призналась, что не смогла добавить специальный вагон или заменить его вовремя. Ответственные из Укрзализныцы принесли извинения Софии и обещали улучшить коммуникацию с пассажирами в подобных ситуациях.

Тем временем, Грубова подчеркнула важность предварительного информирования пассажиров о таких изменениях. Она уточнила, что у железнодорожной станции была вся необходимая контактная информация. В будущем София намерена покупать билеты в специализированные вагоны онлайн, чтобы уменьшить неудобства при организации поездок.

Напомним, что этой осенью начнет курсировать новый ежедневный поезд Варшава — Рава-Русская. На станции Рава-Русская будет организована удобная пересадка на поезда во Львов.